حمدي فراج يكتب لوطن: من سيف القدس الى سيف شيرين

أما وقد قضت شرين ابو عاقلة عند مذبح الحقيقة على تراب جنين، فليس لنا كشعب يخوض معركة تحرره منذ ما يزيد على قرن من الزمان، الا ان نحفظ دمها فيشكل لبنة أخرى في مدماك نضالنا الطويل والعنيد، ولنترك جانبا كل ما قيل ويقال عن تشكيل لجان تحقيق مستقلة او مشتركة لمعرفة كيف قتلت او لماذا قتلت، سرعان ما سيخبو أوارها مع مرور الوقت والايام.

"اسرائيل" هي المسؤولة عن مقتلها، لانها هي الدولة المحتلة، وباقي المسائل مجرد تفاصيل، ومعاقبة جندي او ضابط او فرقة، بالسجن بضعة اشهر او حتى سنوات، - الضابط الذي قاد مجزرة دير ياسين حوكم بالتوبيخ والغرامة – لا يغير في طبيعة الاحتلال واعتداءاته اليومية التي يرتكبها ضد ابنائنا شيئا، بغض النظر عن مهنهم وفئة اعمارهم وجنسهم او حتى جنسياتهم، ويكفي للقناص الضغط على الزناد، فقط ان يظهر الفلسطيني في دائرة مجهر بندقيته، بمعنى "الطايح رايح".

ونترك أيضا خزعبلات البعض الباهتة الممجوجة الغريبة عن شعبنا وأصالته، بما في ذلك استغلال دمها لاغراض السياسة الرخيصة، او نزعات بعض مرضى الدينين، الاول يغلق باب الجنة في وجهها، والثاني ينبري للرد على هؤلاء المرضى بتعميم الفايروس الديني بأن الشعب كله مصاب به. أن هؤلاء ليسوا أكثر من حمقى الدينين، الذين تنازعوا مع اصحاب الدين اليهودي، ثم فيما بينهما، ثم فيما بين ابناء الدين الواحد (سني شيعي درزي، ارثذوكسي لاتيني سرياني)، ولو أمعن هؤلاء واولئك النظر قليلا لاكتشفوا ان من يقف وراء ذلك هي الاجهزة المخابراتية والامنية المعادية التي لربما هي نفسها التي اغتالت شيرين، وهي نفسها التي تحاول دفع الجريمة عن جنودها، ثم تخفيف وطأتها بالقتل الخطأ او عن غير ذي عمد.

وإذا كان للمقاومة في غزة وغرفة عملياتها "سيف القدس"، فإن لشيرين ابو عاقلة، سيفها الذي اشهرته من أرض مخيم جنين فروت بدمائها ترابه، - كيف لمخيم جنين ان لا يحفظ دمها على أرضه - على مبعدة بضعة ايام من ذكرى نكبته الرابعة والسبعين، ربما لتذكّر القيادة المقتتلة فيما بينها، بنكبة اللاجئين التي أدارت ظهرها لقضيتهم ومخيماتهم، فتقول لهم، ان لا معنى لخلافاتكم قبل ان تحرروا الارض من براثن الوحوش التي تتربص بكم وبكل ما هو فلسطيني على هذه الارض. انه "سيف شيرين"، الذي منذ اللحظة الاولى التي اعلن عن قنصها، تساءلت، عمن يكون قد قنص من؟ هل الجندي الاحتلالي هو من قنصها ببندقيته، ام تكون شيرين هي التي قنصته بكامرتها و معه دولته الغاشمة المزيفة، مقوضة كل أكاذيبه عن تحضره وتمدنه وديمقراطيته.

وجاء الاعتراف الاسرائيلي ان شيرين قد هزمت اسرائيل في مصداقيتها وقوضت سمعتها، لكن الاعتراف الفلسطيني جاء من مواكب التشييع بدءا من جنين ونابلس، مرورا برام الله والقدس وانتهاء ببيت لحم، تشييع اجماعي لم يشهده اي فلسطيني مهما كان قدره واثره من قبل. وسيكون لسيف شيرين ما كان لسيف القدس، ما بعده ليس كما قبله.