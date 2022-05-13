فيديو | إصابات بينها خطيرة برصاص الاحتلال في مخيم جنين وقصف منزل محاصر بقذيفة متفجرة

وطن: أصيب شاب (40 عاما) بجروح خطيرة في منطقة البطن، وأخر بجروح متوسطة في منطقة الظهر، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين، صباح اليوم، واندلعت اشتباكات مسلحة مع المقاومين هناك.

كما أصيب شابين بجروح طفيفة، إحدها جراء سقوطه على الأرض، والأخرى إصابة في القدم.

وحاصرت قوات الاحتلال منزل المطارد محمود الدبعي في حي الهدف قرب المخيم، وقصفته بقذيفة متفجرة، واعتقلت والدته واستخدمتها كدرع بشري لإجباره على تسليم نفسه.

وشوهدت ألسنة اللهب تتصاعد من المنزل المحاصر، بعد قصفه بالقذيفة.

وافادت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اقتحمت منزل انس الدبعي وعبثت بمحتوياته.

ولا تزال الاشتباكات المسلحة مستمرة بين المقاومين وقوات الاحتلال.