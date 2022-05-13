فوز كبير لريال مدريد امام نظيره ليفانتي في المرحلة السادسة والثلاثين من مسابقة الليغا

وطن: انتصر ريال مدريد بنتيجة عريضة على ضيفه ليفانتي الذي هبط بشكل رسمي إلى دوري الدرجة الثانية.

وحسم ريال مدريد مباراته أمام ليفانتي مبكراً وعاد إلى سكة الانتصارات بفوز كبير 6-0 في المرحلة السادسة والثلاثين من مسابقة الليغا.

وردّ ريال مدريد على خسارته في الجولة الفائتة أمام أتلتيكو بتشكيلة من البدلاء سريعاً بعد أداء لافت في الشوط الأول تحديداً.

وتناوب كل من الفرنسيين مندي وبنزيمة والبرازيليين رودريغو وفينيسيوس جونيور على رباعية ريال مدريد بالنصف الأول (13 و19 و34 و45).

وأرسل الكرواتي مودريتش (36 عاماً) ثلاث تمريرات حاسمة في الشوط الأول بينما تكفل فينيسيوس بتمريرة هدف بنزيمة.

وعاد فينيسيوس للتسجيل في الشوط الثاني بعد تمريرة مميزة من بنزيمة (68)، ومن ثم اختتم بنفسه أهداف المباراة (84).

ورفع ريال مدريد المتوّج باللقب رصيدد إلى 84 نقطة بفارق 12 نقطة عن برشلونة الثاني، بينما تجمّد رصيد ليفانتي عند 29 نقطة في المركز الأخير.

ويبتعد ليفانتي عن قادش السابع عشر بفارق ست نقاط مع بقاء جولتين على نهاية المسابقة ليهبط إلى الدرجة الثانية بسبب قاعدة المواجهات المباشرة.

وعادل بنزيمة زميله السابق راوول بتسجيله الهدف 323 مع ريال مدريد في المركز الثاني على لائحة الهدافين التاريخيين للملكي .

المصدر: beinsports