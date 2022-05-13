الطقس: الجو حار وجاف نهارا

يكون الجو حارا نسبيا وجافا نهارا دافئا ليلا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة : يكون الجو دافئاً ، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة وجافا ومغبرا نهارا دافئا ليلا ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية ، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو غائما جزئيا ومعتدلاً نهارا باردا نسبيا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية ، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل وتكون مثيرة للغبار والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الإثنين: يكون الجو غائما جزئيا ومعتدلاً نهارا باردا نسبيا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية ، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.