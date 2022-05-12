نعش شيرين يطيح باجراءات كورونا الامنية ويفتح ابواب المقاطعة

كتب حسام عزالدين:

يتنهد احد الضباط المتقاعدين وهو ينظر الى الاعداد الهائلة التي دخلت مقر المقاطعة امس، للمشاركة في تشييع الشهيدة ابو عاقلة، ويقول " هذه المرة الثانية التي ارى فيها هذا الحجم من المشاركين في جنازة داخل المقاطعة، بعد الرئيس ياسر عرفات، شيرين بالفعل فتحت ابواب المقاطعة واطاحت ببروتوكول كورونا".

وفرضت عقد انتشار وباء الكورونا قيود صارمة بشأن الدخول الى المقاطعة اضافة الى الاجراءات الامنية المتبعة، غير أنه تم رفع كافة القيود أمس، بعدما أمر الرئيس محمود عباس باجراء مراسم رسمية لوداع شيرين وتدافع الاف نحو المقاطعة، واصطفوا من المدخل الرئيسي وصولا الى القاعة الرئيسية التي قلما وصلها احد عدا المدعويين الرسميين.

شارك في مراسم الوداع اضافة الى الرئيس محمود عباس سياسيين، اكاديميين، صحافيين، موظفين، ومن مختلف الفئات والقطاعات يتقدمهم رجال دين مسلمين ومسيحيين وكذلك اجانب من مختلف الدول.

ووصلت احدى النساء تعمل موظفة في هيئة التقاعد العسكري، والتي لم يسبق لها في حياتها ان التقت مع شيرين، وتقول السيدة التي لم تشأ ذكر اسمها " من لا يعرف شيرين ليس فلسطيني اصلا، كنا نتابعها عند كل اعتداء اسرائيلي في اي من المواقع".

وأضافت " أقل واجب لرد الجميل ان اشارك في وداعها".

صفق الحضور بحرارة حينما دخل مدير قناة الجزيرة وليد العمري سيرا من بين الحضور، والذي بدا منهكا ويظهر بأنه لم ينم لساعات طويلة، لكنه كان متماسكا، ولم يكن أمامه سوى ان رفع يده ووضعها على راسه شاكرا الحضور على وقفتهم.

وعاد التصفيق مجددا حينما اعلن الرئيس محمود عباس منح روح الشهيدة نجمة القدس تقديرا لها ولجهودها.

وبدا الاعياء والحزن واضحا على وجوه العاملين في الجزيرة، ومنهم من لم يتمالك نفسه وانهار بالبكاء، وكذلك فعل صحافييون وصحافيات.

تسأل الزميلة رانية العاملة في الجزيرة، والدموع في عينيها اثناء وقفة لمجموعة صحافيين" شيرين كانت شيء اجمل كثيرا من كونها صحافية، فقد ترفعت عن كل المسلكيات السيئة ومنها انها كانت دائما تتجنب الاساءة للاخرين في غيابهم، وهذا ما يجب ان يعرفه الجميع".

ووجد كثير من الصحافيين في هذا التجمع المحزن فرصة ليجتمعوا مجددا بعد ان تقطعت بهم الاوصال لسنوات عديدة لم يروا فيها بعض البعض، وقال البعض منهم " شكرا ايضا لك يا شيرين، فقد فعلتي بنا بمماتك ما لم نستطيع عمله لسنوات".

وهتف الحضور" يا شيرين ويا شيرين يا حبيبة فلسطين" و " من رام الله لجنين كل الحب لشيرين"