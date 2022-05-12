مراسلة قناة الجزيرة جيفارا البديري تكشف تفاصيل إصابة شيرين أبو عاقلة برصاص متفجر في الرأس بجنين

وطن: قالت جيفارا البديري مراسلة قناة الجزيرة، تفاصيل اصابة الشهيدة شيرين أبو عاقلة: "اصبح لا يوجد راس او جمجمة لشرين ولا نتحدث عن تهشيم فقط ".

وتساءلت البديري بقولها هل يمكن لرصاصة ان ترتطم في الارض ثم ترتد الى الراس ان تقوم بكل هذا التهشيم ؟؟؟!!! موضحة انها مع كل الصعوبة مسكت رأس شرين بالامس وانه لا يوجد هناك ما يدلل على جمجمة ولا حتى جزء من العظام بالراس وما يوجد فقط احشاء وشعر.

واضافت ان الجميع يصر بالروايات والشهادات والمؤسسات الحكومية ان الرصاصة اطلقت من قناصة اسرائيلية يعرفون المنطقة لانه لا يمكن للمقاومين وحتى من يرمي حجر ان يصل الى هذه المنطقة.