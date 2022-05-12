مصرع مواطن بحادث سير في نابلس

وطن: لقي مواطن (47 عاماً) من بلدة بيت فوريك مصرعه بحادث سير دعس في شارع ملحيس غربي مدينة نابلس.

وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة أن غرفة عمليات شرطة المحافظة تلقت بلاغاً حول وقوع حادث سير دهس لمواطن كان يعبر الطريق في شارع ملحيس غربي مدينة نابلس نقل على إثره للمشفى وأعلن الأطباء عن وفاته فيما بعد.

وأضاف العقيد ارزيقات أن الشرطة تحفظت على السائق المتسبب بالحادث وتم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه .