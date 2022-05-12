229 شبكة ومنظمة حقوقية عربية ودولية تطالب بتحقيق دولي ومحاسبة الضالعين بجريمة إعدام الاحتلال أبو عاقلة

وطن: استنكرت 229 منظمة حقوقية عربية ودولية، جريمة اغتيال الصحفية مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة إثر استهدافها من قبل قوات الاحتلال برصاصة في الرأس، فيما أصيب الصحفي علي السمودي برصاصة في الظهر أثناء تغطيتهما اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين صباح يوم أمس الأربعاء، وبذلك ارتفع عدد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص الاحتلال إلى (83) صحفية وصحفي منذ العام 1972.

وأكد الموقعون، على البيان، أن جريمة الاحتلال التي استهدفت الإعلامية أبو عاقلة هو عمل مقصود ومدبر وجريمة اغتيال مكتملة الأركان. فالشهيدة أبو عاقلة هي ضحية مباشرة لإرهاب الدولة المنظم، التي تتصرف بعقلية العصابات الإجرامية. حيث جاءت هذه الجريمة نتيجة التحريض الممنهج على الصحفيين/ات الفلسطينيين/ات الذي تمارسه دولة الاحتلال ضدهم لدورهم المهني في كشف الحقيقة وفضح جرائمه. هذا إلى جانب صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال التي يرتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني. بسبب ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين.

وشدد الموقعون على أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بفعلتها الشنيعة تريد التعتيم على الحقيقة والتستر على جرائمها البشعة بحق أبناء وبنات الشعب الفلسطيني، حيث يدرك الاحتلال جيداً الدور الهام الذي تلعبه وسائل الإعلام في نقل الحقيقة للعالم، وأيضاً فضح وسائل الإعلام للانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها قوات الاحتلال. كما أن الاحتلال بفعلته الشنيعة يريد تخويف وإرهاب الصحفيين والصحفيات للحيلولة دون نقل الحقيقة من عين المكان للعالم.

طالبوا بضرورة فتح تحقيق دولي محايد ومستقل وشفاف تحت إشراف المحكمة الجنائية الدولية للوقوف على جريمة استهداف قوات الاحتلال للصحفية أبو عاقلة، وبضرورة إطلاق حملة دولية من قبل نقابة الصحفيين الفلسطينيين والاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات الدولية غير الحكومية ومؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وذلك لمنع إفلات الجناة من العقاب.

وأشاروا لضرورة رفع قضية حقوقية قانونية بشأن هذه الجريمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، لمقاضاة القادة والسياسيين الإسرائيليين الذين يحرضون علانية على قتل المدنيين/ات الفلسطينيين، بمن فيهم الصحفيون/ات. ومطالبة الأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بتوفير الحماية اللازمة للصحفيين/ات والطواقم الإعلامية العاملة في الأراضي المحتلة. وكذلك مطالبة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اعتبار استهداف الصحفيين والصحفيات أثناء تغطيتهم النزاعات والحروب المسلحة جريمة حرب على غرار استهداف طواقم الإسعاف.

يذكّر الموقعون أن الصحفيين/ات والعاملين/ات في وسائل الإعلام يتمتعون ويتمتعن بحماية خاصة بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني مثلهم/هن كمثل المدنيين من النساء والرجال وقت النزاعات المسلحة وخاصة المادتين (51 و79) من البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949، حيث تنص المادة (51) الفقرة (2) على حماية السكان المدنيين (لا يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا وكذا الأشخاص المدنيون محلاً للهجوم). كما تنص المادة (79) من ذات، والتي على (أن الصحفيين الذين يباشرون مهمات مهنية خطرة في مناطق المنازعات المسلحة أشخاص مدنيون ... ويجب حمايتهم بهذه الصفة بمقتضى أحكام الاتفاقيات)، كما تعد الجريمة التي اقترفتها قوات الاحتلال بحق الصحفية أبو عاقلة انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2222) الخاص بحماية الصحفيين/ات، والذي أصدره المجلس في أيار/مايو 2015.

الموقعون:

التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان (تضم 26 منظمة حقوقية في المغرب وموريتانيا والجزائر وتونس وليبيا)

الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان (وتضم 23 هيئة)

اتحاد العمل النسائي /المغرب

اتحاد العمل النسوي/فلسطين

الاتحاد النسائي البحريني

اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني

اتحاد لجان المرأة الفلسطينية

اتحاد لجان كفاح المرأة الفلسطيني

الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام

الائتلاف الحقوقي لوقف العدوان ورفع الحصار وبناء السلام في اليمن (يضم 10 منظمات من عشرة بلدان عربية)

الائتلاف المصري لحقوق الطفل (يضم 100 مؤسسة)

الائتلاف الوطني لمنظمات المجتمع المدني باليمن

الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان/ فلسطين

التجمع الأكاديمي في لبنان لدعم فلسطين/ لبنان

التجمع الثقافي النسائي من أجل الديمقراطية/ العراق

التجمع الثقافي من أجل الديمقراطية/ العراق

التحالف الأردني لمناهضة عقوبة الإعدام

التحالف الدولي للسلام وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط والوطن/ العراق

التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام (SCODP)

التحالف العراقي لمناهضة عقوبة الإعدام

التحالف العراقي لمنظمات حقوق الإنسان (يضم 55 منظمة حقوقية)

التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام (يضم 9 تحالفات في 8 دول عربية)

التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية (يضم 550 جمعية) مصر

التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325

التحالف اليمني لمناهضة عقوبة الإعدام

الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع

جمعية ابن رشد للتنمية والديمقراطية/ العراق

الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان

جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية

جمعية البراعم للعمل الخيري والاجتماعي/لبنان

جمعية التضامن المدني- المتوسط تونس

جمعية التنمية والدراسات الإستراتيجية بمدنين تونس

الجمعية التونسية للحراك الثقافي

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

جمعية الحقوقيين الأردنيين

جمعية الدراسات التنموية الفلسطينية

جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية

جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب (ASDHOM)

جمعية الرواد للثقافة والفنون/ فلسطين

جمعية الرواد للثقافة والفنون/ فلسطين

جمعية السيدات العاملات/ الأردن

جمعية الشبكة الثقافية الدولية من أجل فلسطين/ لبنان

جمعية الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان/ فلسطين

جمعية العمل النسائي لتأهيل المرأة والطفل/ فلسطين

الجمعية اللبنانية للحقوقيين الديمقراطيين

الجمعية الليبية لحقوق الإنسان والبحث العلمي/ ليبيا

جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية/ فلسطين

جمعية المرأة للتنمية والتطوير النسوي/ اليمن

الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجيا

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

الجمعية المغربية للنساء التقدميات

الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء/ المغرب

جمعية المنتدى الاقتصادي الاجتماعي للنساء/ الأردن

جمعية المهندسين الزراعيين العرب/ فلسطين

الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان

جمعية الميزان للتنمية وحقوق الإنسان في العراق

جمعية النجاح النسوية/ اليمن

جمعية النجدة الاجتماعية لتنمية المرأة/ فلسطين

جمعية النجدة لتنمية المرأة الفلسطينية- الضفة الغربية/فلسطين

جمعية النساء العربيات/ الأردن

جمعية الوشم/ تونس

الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات/ مصر

جمعية أنا إنسان لحقوق المعوقين/ الأردن

جمعية بيتي/ لبنان

جمعية تأثير لحقوق الإنسان/ الأردن

جمعية تمكين العيش باستقلال/ لبنان

جمعية تنمية إعلام المرأة-تام/ فلسطين

جمعية تنمية ذوي الاحتياجات الخاصة/ اليمن

جمعية جذور لحقوق المواطن/ الأردن

جمعية حماية لحقوق الإنسان والتنمية/ مصر

جمعية خوسيه مارتي للتضامن العربي الامريكي اللاتيني

جمعية راشل كوري للتضامن بين الشعوب

جمعية راصد لحقوق الإنسان/ لبنان

جمعية رؤى نسائية/ الأردن

جمعية شبكة المرأة لدعم المرأة/ الأردن

جمعية شموع للمساواة/ المغرب

جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل غزة/ فلسطين

جمعية كيميت للتنمية الإنسانية/ مصر

جمعية مدرسة الأمهات/ فلسطين

جمعية معاَ منتدى النساء العربيات في النقب/ فلسطين

جمعية معهد تضامن النساء الأردني

جمعية منتدى عمان لحقوق الإنسان/ الأردن

جمعية نساء ضد العنف/ فلسطين

جمعية نشاز تونس

جمعية وشم/ تونس

جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية/ تونس

الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال

حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي (فرنسا)

حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي/ فرنسا

الحملة الاكاديمية الأردنية للتضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني

الحملة الدولية لفك الحصار عن اليمن

الرابطة التونسية للتسامح

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

رابطة الكتاب التونسيين الأحرار

رابطة النساء معيلات الأسر من موريتانيا

رابطة مدربي حقوق الإنسان العراقية

رشيد للنزاهة والشفافية/ الأردن

رواد الحرية للتدريب على النزاهة وحقوق الإنسان/ الأردن

الشبكة الأردنية لحقوق الإنسان (تضم 11 منظمة حقوقية)

الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب

الشبكة العالمية للدفاع عن الشعب الفلسطيني

الشبكة العربية لمدربي حقوق الإنسان

شبكة المرأة للسلام والأمن/ اليمن

شبكة النساء العراقيات

الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي

شبكة سلمى الاقليمية لمناهضة العنف ضد النساء في المنطقة العربية

شبكة كرامة

صحيفة أقلام، موريتانيا

طاقم شؤون المرأة/ فلسطين

فلسطينيات ضد العنف-فضا/ فلسطين

كيان تنظيم نسوي/ فلسطين

لجان الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية في سورية

لجنة الدفاع عن منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطينية في أوروبا

اللجنة الدولية للتضامن مع الأسرى في السجون الإسرائيلية

اللجنة الطبية السورية/ باريس

اللجنة العربية لحقوق الإنسان/ باريس

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)

لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا

اللجنة من أجل احترام حقوق الإنسان في تونس

المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية-مفتاح/فلسطين

المجلس الدولي لدعم المحاكمات العادلة وحقوق الإنسان ICSFT

المجلس الدولي للاغاثة والتنمية

المجلس العالمي للحقوق والحريات/اليمن

المجلس النرويجي للتسامح/مملكة النرويج

المجلس النسائي اللبناني (يضم 150 منظمة)

محامو العدالة مؤسسة تعنى بالحقوق والحريات/ اليمن

المدرسة الديمقراطية/اليمن

المرصد الدولي لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان/الأرجنتين

مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات (المرصد)

مركز إبداع المعلم/فلسطين

مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"/ فلسطين

مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة-غزة/ فلسطين

مركز الإعلام المجتمعي/فلسطين

مركز الإعلاميات العربيات/ الأردن

مركز البديل للدراسات والأبحاث/ الأردن

مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب/ لبنان

مركز الدراسات النسوية/ فلسطين

المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات- جمعية سويسرية

مركز السرايا لخدمة المجتمع/فلسطين

مركز الطفولة مؤسسة حضانات الناصرة/ فلسطين

المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي/ النرويج

المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"

المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية/ فلسطين

مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان/ اليمن

مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان/ فلسطين

مركز الكلمة لحقوق الإنسان بالقاهرة/ مصر

مركز المحروسة للتنمية والمشاركة/ مصر

مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي/ فلسطين

مركز تفوق الاستشاري للتنمية/ البحرين

مركز جذور لحقوق الإنسان/ الأردن

مركز حريات/ فلسطين

مركز حماية وحرية الصحفيين/ الأردن

مركز دراسات النوع الاجتماعي-الجندر/ السودان

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوقية المدنية

مركز شؤون المرأة/ فلسطين

مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان/ الأردن

مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان/ الأردن

مركز عين لحقوق الإنسان/ اليمن

مركز مترو للدفاع عن حقوق الصحفيين/ العراق

مركز واصل لتنمية الشباب/ فلسطين

معهد الأبحاث التطبيقية القدس– (أريج)

المعهد الاسكندنافي لحقوق الإنسان/ جنيف

المعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان/ جنيف

ملتقى اعلاميات الجنوب/ فلسطين

الملتقى الإنساني لحقوق المرأة/ الأردن

ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان/ مصر

الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان/ الأردن

ملتقى حوران للمواطنة/ سوريا

منبر المرأة الليبية من أجل السلام/ ليبيا

المنتدى الاستشاري للعضوات تكامل/ فلسطين

منتدى الإعلام في لبنان

منتدى البحرين لحقوق الإنسان

منتدى الشباب السياسية والاجتماعي/ فلسطين

منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان/ اليمن

المنتدى المدني القومي في السودان (يضم 54 منظمة مجتمع مدني)

المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف

المنظمة الافريقية لمراقبة حقوق الانسان/ المغرب

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

منظمة الدراسات والمعلومات الجندرية/ العراق

منظمة الدفاع عن حقوق ضحايا العنف/ جنيف

منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية- روانكة

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD)

منظمة المبادرة الاجتماعية/ سورية

منظمة المساعدات والتنمية ARDO/ اليمن

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

المنظمة المغربية لحقوق الإنسان

منظمة الموئل للحقوق والتنمية/ اليمن

المنظمة الوطنية لأمازونات/ ليبيا

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

المنظمة اليمنية لحوار الأديان والثقافات

المنظمة اليمنية للعمل الإنساني/ اليمن

منظمة بيت الحرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة العبودية ومخلفاتها/ موريتانيا

منظمة حقوق الانسان في سوريا- ماف

منظمة حماية القانون وتعزيز السلم/ اليمن

منظمة ساوة لحقوق الإنسان/ العراق

منظمة شباب الصحراء للتنمية وحقوق الإنسان/ ليبيا

منظمة كفى عنف واستغلال/لبنان

منظمة هيومنتي للإغاثة والتنمية/ اليمن

منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية/ اليمن

مؤسسة البشائر لتنمية المرآة والطفل/ اليمن

مؤسسة الحق الحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان/ مصر

مؤسسة السجين الوطنية/ اليمن

مؤسسة الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الإنسان/ اليمن

مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى وحقوق الإنسان/ فلسطين

مؤسسة الطيب للإغاثة والتنمية/ اليمن

مؤسسة العدالة والمواطنة لحقوق الإنسان -المنيا/ مصر

المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان/ مصر

مؤسسة المرأة الجديدة/ مصر

المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة/ مصر

المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع حقوق الطفل/ مصر

المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر/ اليمن

المؤسسة الوطنية لمكافحة التدخين والقات والمخدرات/ اليمن

مؤسسة تعاون لحل الصراع / فلسطين

مؤسسة حيدرة للسلام والتنمية الانسانية/ اليمن

مؤسسة ريجين للتنمية وحقوق الإنسان/ اليمن

مؤسسة شركاء المستقبل للتنمية وحقوق الإنسان- اليمن

مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان/ اليمن

مؤسسة فلسطينيات

مؤسسة قضايا المراة المصرية

مؤسسة مدى لحقوق الإنسان/ العراق

مؤسسه ادوار للتغيير الاجتماعي (مؤسسة نسوية)- الخليل/فلسطين

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء/ فلسطين

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"

هيئة الساحل للدفاع عن حقوق الإنسان/ موريتانيا

الهيئة المغربية لحقوق الإنسان

وكالة زهرة شنقيط/ موريتانيا