الاحتلال يشترط على عائلة الشهيدة أبو عاقلة عدم رفع الأعلام الفلسطينية، ومنع الهتافات خلال جنازتها

وطن: فرضت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، شروطا لدفن جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة، الأمر الذي ترفضه عائلة أبو عاقلة.

وأفاد مدير نادي الاسير ناصر قوس، بأن قوات الاحتلال تحاول فرض شروط على عائلة شيرين بعدم رفع الأعلام الفلسطينية، ومنع الهتافات خلال الجنازة، الأمر الذي ترفضه العائلة.

ومن جانب آخر اقتحمت قوات الاحتلال منزل مدير نادي الاسير ناصر قوس بالبلدة القديمة، واستدعته الى ما يسمى "غرف 4" .

وقال قوس، إن قوات الاحتلال تستهدف كوادر ونشطاء حركة "فتح" في محاولة لتخفيف الغضب الشعبي حول اغتيال أبو عاقلة.

يشار الى ان قوات الاحتلال استدعت انطون ابو عاقلة شقيق الشهيدة شيرين عصر اليوم.

(وفا)