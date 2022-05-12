رزق اليوم بنجله البكر "محمد".. الاحتلال يمدد اعتقال الصحفي أيمن قواريق

وطن: مددت محكمة الاحتلال في "عوفر"، اليوم الخميس، اعتقال الصحفي الأسير أيمن قواريق لمدة أسبوعين.

وقال والد الزميل قواريق: "إن محكمة عوفر العسكرية مددت اعتقال أيمن لمدة أسبوعين"، لافتًا إلى أن نجله بحالة جيدة ومعنوياته عالية.

في حين قالت والدته: "الحمد لله .. الحمد لله.. باركت له بمولوده البكر محمد، هو بخير لكن الاحتلال مدّد اعتقاله".

وأضافت: "منذ ساعات الصباح خرجنا لرؤيته وزيارته والاطمئنان على حاله، والاحتلال يماطل بإدخالنا لحضور الجلسة، ولم نره سوى 5 دقائق فقط".

الصحفي أيمن قواريق (36 عامًا) أسير سابق، قضى فترات في سجون الاحتلال وهو من بلدة عورتا قضاء مدينة نابلس.

ورُزق الصحفي قواريق فجر اليوم بمولوده البكر "محمد" وحرمه الاحتلال من الوجود مع زوجته واحتضان نجله للمرة الأولى.

اعتقلته قوات الاحتلال في الـ28 من نيسان الماضي، أثناء مروره عبر حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، حيث أوقفه الجنود وقاموا باعتقاله، ثم حولوه للتحقيق في غرف "4" في مركز "المسكوبية" غرب القدس.

وعقب ذلك، تم تحويله إلى معتقل "عوفر" حيث تم تمديد اعتقاله عدة مرات؛ لاستكمال التحقيق معه.

المصدر: (القسطل)