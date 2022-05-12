رثاء شرين ابو عاقلة اخر فصول الطفولة

كتب: المحامي محمد هريني

‫منذ كنت طفلاً كان لأمي و للحي و للتلفاز نصيب في تكوين قاموسي المبعثر...‬

‫كقرص مضغوط أدمغة الأطفال تلك... كعاكيش.. وكلام ..وألعاب....ورسوم... وأناشيد... وحلوى بسكر... تكبر الأطفال وتحتل الأحداث والتفاصيل والشخصيات مكانها في رواية الذاكرة...‬

‫لكن قد يحدث أحيانا ....وفجأة.... وبطريقة غريبة هذا كله! بأن تنبت صبارة في حلقك وترعى نوبات القشعريرة جسدك وعيناك عصيتا الدمع بأن تتفجر....‬

‫أي شئ يمس الذاكرة تلك يجعلك هشا ... بلوريا...وأكثر‬

‫من الصعب على شخص آخر أن يعرف عمقُ الألمِ الذي يعانيه صاحب الرواية حيث تكمن بشاعة الأحداث مثلا بالقسوة الماهرة الفنية لرصاصة تسكن في بضع سنتيمترات لم تغطها بزة الصحافة تلك ...‬

‫تكمن بشاعة الحدث بخلسة الجنود وظنهم بان كبسة الزناد ككبسة المذياع تستطيع ان تخمد صوتا عمره ٢٥ عاما في الميادين..‬

‫تكمن بشاعة الحدث بأن يخاف الجنود الناس الأحياء لا الميتين ...‬

‫تكمن بشاعة الحدث بالأمس مثلاً و انا شاب قد ودعت( شيرين) أحد ابطال ذاكرتي ....وفي توديعي لها مات الطفل وكأنني قد شخت فجأة وكانت شرين ابو عاقلة الخبر الاخير من فصول طفولتي