المصري: اغتيال الإعلامية شيرين أبو عاقلة جريمة لا تغتفر، وقرينة جديدة على ارهاب الاحتلال

وطن: أدان منيب رشيد المصري رئيس التجمع الوطني للمستقلين بأشد العبارات جريمة اغتيال الإعلامية شيرين أبو عاقلة صباح اليوم أثناء تغطيتها اقتحام مخيم جنين ، معتبرا هذه الجريمة جريمة اغتيل وقتل متعمد، وجزء من الاستهداف المباشر للإعلاميين في محاول لإخفاء صوت الحقيقة في فلسطين .

وخاطب المصري المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية كافة بضرورة تحمل مسؤولياتهم اتجاه هذه الجرائم البشعة وانتهاك كافة القوانين والأعراف الدولية ومحاسبة مجرمي الاحتلال وقادته الذي تجاوزا كافة القيم والأخلاق الإنسانية.

ودعا المصري كافة الفصائل والقوى وأبناء شعبنا إلى التكاتف والتعاضد وإنهاء كافة أشكال الانقسام لمواجهة هذه الجرائم والتصعيد الإسرائيلي.

وقال المصري نعزي كل أبنا الشعب الفلسطيني وكل أحرار العالم وعائلة الشهيدة أبو عاقلة التي تعتبر شهيدة الكلمة الحرة وشهيد الحرية وشهيدة فلسطين والإنسانية.