جمعية التنمية الزراعية (الاغاثة الزراعية) تستنكر اغتيال ابو عاقلة وتطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف اعتداءاته

وطن: استنكرت جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية)، جريمة اغتيال الاعلامية شرين ابو عاقلة من قبل قوات الاحتلال معتبرة ذلك امتدادا لمسلسل الاعتداءات ومحاولات الاقتلاع من الارض المتواصلة منذ عقود.

وقالت في بيان بأنّ "اقتلاع الشعب الفلسطيني لا يقوم به المحتلّ من خلال اقتلاع الإنسان فحسب، بل يمتدّ الاقتلاع ليطال شجرة الزيتون، مصدر الرزق الأول للفلسطيني على أرضه، وأنبوب المياه، والمدرسة، والمستشفى، والكنيسة، والمسجد، وكل ما يمكن أن يمت بصلةٍ لحق الإنسان الفلسطيني في الحياة الحرة الكريمة على أرضه وتحت سمائه".

واشارت الى ان اغتيال شرين ابو عاقلة "ليس خسارة للصحافة الفلسطينية والدولية فحسب، بل للحركة النسوية والفلسطينية وللانسانية أينما وجدت" موضحة ان "شيرين لم تكن الهدف الوحيد لعملية الإغتيال، فالحقّ في التعبير كان هدفا، والحقّ في الوصول الى الحقيقة كان هدفا، والحقيقة ذاتها كانت هدفا، وشعب فلسطين كان هدفا والمجتمع الدولي برمتّه كان هدفا".