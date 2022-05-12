جامعة بيرزيت تطلق منحة دراسية وجائزة للتميز الإعلامي باسم الشهيدة أبو عاقلة

وطن: أعلنت جامعة بيرزيت عن اطلاقها جائزة "شيرين أبو عاقلة للتميز الإعلامي" وهي جائزة سنوية تستهدف الإعلاميين الفلسطينيين، وتهدف إلى تحفيز الإبداع والعمل الإعلامي النوعي الذي يتناول قصة فلسطين.

وتأتي هذه الجائزة التي سيعلن عنها في 11 أيار من كل عام، وهو تاريخ استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة، كتكريم لدورها الوطني والإعلامي حيث ساهمت في إيصال الصوت الفلسطيني للعالم عبر تغطية اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على شعبنا.

كما وأعلنت الجامعة أيضاً عن تخصيص منحة دراسية سنوية باسم شيرين أبو عاقلة لإحدى طالبات الاعلام المتميزات أكاديمياً كتشجيع للتميز الأكاديمي الإعلامي بعنوان "منحة الشهيدة شيرين أبو عاقلة للتميز الأكاديمي في مجال الصحافة والإعلام". هذا وسيعلن عن تفاصيل الجائزة والمنحة الدراسية وشروطها قريباً.

يذكر أن أبو عاقلة ارتبطت بجامعة بيرزيت بعلاقة خاصة، فكانت واحدة من المدربين الإعلاميين في مركز تطوير الاعلام في الجامعة، ونقلت تجربتها لطلبة الجامعة عبر تدريسها مساقات في التقارير التلفزيونية لطلبة الإعلام، وواصلت أبو عاقلة دراستها في جامعة بيرزيت، فحصلت في العام 1997 على دبلوم إذاعي من مركز تطوير الإعلام في الجامعة، وألحقته بالفوج الأول من دبلوم الإعلام الرقمي من جامعة بيرزيت عام 2020.