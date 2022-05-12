الرئيس عباس: رفضنا ونرفض التحقيق المشترك مع الاحتلال باستشهاد شيرين ابو عاقلة

وطن: حمل الرئيس محمود عباس، سلطات الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن جريمة قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، معلنا عن رفض السلطة اجراء تحقيق مشترك مع سلطات الاحتلال في جريمة مقتل ابو عاقلة.

وقال الرئيس في كلمة مقتضبة، خلال مراسم تشييع الشهيدة أبو عاقلة، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، اليوم الخميس، "رفضنا ونرفض التحقيق المشترك مع السلطات الإسرائيلية، لأنها هي التي ارتكتب الجريمة، ولأننا لا نثق بها، وسنذهب فورا إلى المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة المجرمين".

واكد الرئيس ان "جريمة قتل شيرين ليست الجريمة الأولى حيث سقط العشرات من شهداء الكلمة من الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين، نحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية قتلها بشكل كامل، ولن تستطيع بجريمتها هذه أن تغيب الحقيقة، ولا يجب أن تمر هذه الجريمة دون عقاب، ونشير إلى أننا رفضنا ونرفض التحقيق المشترك مع السلطات الإسرائيلية، لأنها هي التي ارتكتب الجريمة، ولأننا لا نثق بهم، وسنذهب فورا إلى المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة المجرمين."

وقال الرئيس ان "إسرائيل ترتكب الجرائم في مسافر يطا وغيرها من الجرائم، وهذا سيضع قرارات المجلس المركزي موضع التنفيذ".

وقرر الرئيس منح الشهيدة وسام نجمة القدس.