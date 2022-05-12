الشيخ: "إسرائيل" طلبت تحقيقا مشتركا وتسليمها الرصاصة التي اغتالت الصحفية أبو عاقلة ورفضنا ذلك

وطن: قال عضو اللجنة التنفيذية الوزير حسين الشيخ إن "إسرائيل" طلبت تحقيقا مشتركا وتسليمها الرصاصة التي اغتالت الصحفية شيرين أبو عاقلة ورفضنا ذلك.

وأضاف في تغريدة له على "تويتر" صباح الخميس، "اكدنا على استكمال تحقيقنا بشكل مستقل وسنطلع عائلتها وامريكا وقطر وكل الجهات الرسمية والشعبية بنتائج التحقيق بشفافية عالية".

وأكد الشيخ أن كل المؤشرات والدلائل والشهود تؤكد اغتيالها من وحدات خاصة إسرائيلية.

واغتالت قوات الاحتلال، صباح امس الأربعاء، الصحفية أبو عاقلة أثناء تغطيتها اقتحام مدينة جنين ومخيمها، وأصيب زميلها الصحفي علي السمودي.