هآرتس: تحقيق جيش الاحتلال اظهر ان وحدة "دوفدوفان" هي التي اغتالت الصحفية شيرين أبو عاقلة

رام الله - وطن: ذكرت صحيفة هآرتس العبرية ان تحقيق جيش الاحتلال اقر ان جنود وحدة "الدوفدوفان" في جيش الاحتلال أطلقوا الرصاص صباح اليوم في مخيم جنين باتجاه الشمال حيث كانت توجد شيرين ابو عاقلة، مراسلة الجزيرة التي استشهدت صباح اليوم، والطواقم الصحفية.

وقالت الصحيفة في تحقيقها ان الرصاصة التي أصابت شيرين هي من عيار 5.56 ملم و أطلقت من بندقية طراز M16.

ولفتت الصحيفة ان شيرين أبو عاقلة كانت على بعد 150 مترا لحظة استهدافها، وقد أطلقت وحدة دوفدوفان عشرات طلقات الرصاص باتجاه المنطقة التي تواجدت بها الطواقم الصحفية الشهيدة شيرين ابو عاقلة.

يتبع