الاحتلال يعتدي على المشاركين في مسيرة منددة باغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة في القدس

وطن: قمعت قوات الاحتلال المشاركين في المسيرة المنددة باغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة في بيت حنينا شمال القدس.

واعتدت قوات الاحتلال على المشاركين في المسيرة ولاحقتهم.

وقال الهلال الأحمر في القدس ان طواقمه تعاملت مع 5 إصابات جراء مواجهات مع قوات الاحتلال في بيت حنينا في القدس المحتلة.

واشار انه جرى نقل احد الاصابات للمستشفى لتلقي العلاج، ومن بين المصابين مسعف كان يقدم الإسعاف الأولي لاحد الاصابات.

وعرقلت قوات الاحتلال عمل الطواقم الطبية خلال تقديمها الإسعاف للمصابين.