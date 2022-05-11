قوات الاحتلال تطلق النار تجاه شاب في سوق القطانين وتقتحم المسجد الأقصى وتعتدي على المصلين

رام الله - وطن: أطلقت شرطة الاحتلال، النار تجاه شاب في سوق القطانين، احد الأبواب المؤدية الى المسجد الاقصى، في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أنّ شرطة الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر تجاه شاب في سوق القطانين بالمسجد الأقصى، واصابته بجراحٍ خطيرة.

وأغلقت قوات الاحتلال سوق القطانين وطردت المواطنين منه.

كما قامت قوات الاحتلال باقتحام المسجد الأقصى بأعداد كبيرة من العناصر واعتدت بالضرب على المصلين.