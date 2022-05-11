المئات يشيعون الشهيدة ابو عاقلة في رام الله

رام الله - وطن: شيع مئات المواطنين الشهيدة شيرين ابو عاقلة في جنازة رمزية مساء اليوم في مدينة رام الله.

وبعد ساعات من الانتظار، وصل جثمان الشهيدة الى مكتب الجزيرة وسط رام الله عصر اليوم، حيث كان بانتظارها الزملاء الصحفيين لالقاء نظرة الوداع الأخيرة عليها.

والقى طاقم مكتب الجزيرة نظرة الوداع على جثمان ابو عاقلة في المكتب الذي عملت به طيلة 24 عاما، قبل ان يٌحمل الجثمان على الأكتاف في مسيرة رمزية.وجابت المسيرة شوارع مدينة رام الله وميدان المنارة وميدان ياسر عرفات .

وهتف المشيعون منددين بجريمة الاحتلال في إعدام ابو عاقلة.