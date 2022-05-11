"بيتسيلم" تدحض محاولات الاحتلال التنصل من قتله الصحافية أبو عاقلة

وطن: نشرت منظمة بيتسيلم الحقوقية الإسرائيلية صورة جوية لمخيم جنين تدحض من خلالها محاولات الاحتلال التشكيك بمصدر اطلاق النار الذي أدى لاستشهاد الصحافية شيرين أبو عاقلة واصابة الصحفي علي سمودي الذي كان برفقتها صباح اليوم الأربعاء.

وتوضح المنظمة الحقوقية عبر الصورة التي نشرتها للمخيم، الموقع الذي كان يتواجد فيه مسلحون في المخيم، والمكان الذي استشهدت فيه الصحافية شيرين أبو عاقلة برصاص قناص من جيش الاحتلال.

ويتضح من الخريطة المسافة البعيدة جدا بين موقع المقاومين الفلسطينيين ومكان استشهاد أبو عاقلة واصابة زميلها، فضلا عن وجود اعداد كبيرة من المباني التي تحجب امكانية اصابتها من الموقع الذي كان يتواجد فيه المقاومون، هذا فضلا عن انهم عادة ما يتحركون خلف السواتر والمناطق المغلقة لتجنب عمليات استهدافهم من قناصة وقوات الاحتلال في مثل هذه الحالات.