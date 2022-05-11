شاهد عيان لوطن: الاحتلال تعمد اطلاق النار على الصحفيين في جنين

وطن: قال شاهد عيان إن الاحتلال تعمد مواصلة إطلاق النار باتجاه الصحفيين، بعد استهدافه الصحفيين علي السمودي وشيرين أبو عاقلة في جنين اليوم الأربعاء.

وروى شاهد عيّان لـ "وطن"، قائلا بأن قوات الاحتلال استهدفت الصحفي السمودي بداية، ثم قام الجنود بإطلاق النار على الصحافية شرين ابو عاقلة بشكل مباشر رغم أنها كانت تقف مرتدية الزي الصحفي أمام أعين جنود الاحتلال في المنطقة الشرقية من مخيم جنين.

وأشار الى أن أحد الشبان قفز عن الجدار وسط إطلاق النار عليه، وقام بمساعدة الصحفية شذى حنايشة لمغادرة مكانها حيث كانت بجانب شيرين.

وكان الاحتلال اغتال الصحفية أبو عاقلة وأصاب الزميل السمودي أثناء تغطيهما وعدد من زملائهم اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين صباح اليوم.