دائرة الطب العدلي في جامعة النجاح: الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة كانت مباشرة وتسببت في تهتك كامل بالدماغ

وطن: أكد مدير دائرة الطب العدلي في جامعة النجاح ريان العلي انتهاء المرحلة الأولى من تشريح جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة.

وقال العلي، إن الرصاصة التي أصابت الشهيدة شيرين أبو عاقلة كانت قاتلة مباشرة.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من تشريح جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة، اليوم الأربعاء، أن الرصاصة تسببت بتهتك واسع للدماغ والجمجمة، والسلاح المستخدم من نوع سريع جداً، وتم التحفظ على مقذوف مشوه تتم دراسته حالياً.

وقال مدير دائرة الطب العدلي في جامعة النجاح في مؤتمر صحفي قصير ظهر اليوم " سنستكمل تشريح جثمان شيرين أبو عاقلة لمحاولة إيجاد أي أدلة يمكن ربطها بالجهة المسؤولة عن استشهادها".

واضاف "لا يوجد أي دليل على أن إطلاق النار كان من مسافة تقل عن متر ولا تفاصيل الآن عن الرصاصة، وانه جرى التحفظ على مقذوف مشوه وتتم الآن دراسته مخبريا".