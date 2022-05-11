جيش الاحتلال "يبرر" اغتيال ابو عاقلة وهيومن رايتس تؤكد: "لا حقائق تدعم رواية الاحتلال"

وطن: برر جيش الاحتلال جريمة اغتيال الصحافية شرين ابو عاقلة برصاص قناص اسرائيلي صباح اليوم الخميس، واعتبر ذلك جزءا من "مخاطر العمل".

وقال الناطق السابق باسم جيش الاحتلال آفي بنياهو:"حتى لو كانت شيرين أبو عاقلة قتلت برصاص الجيش، فهناك كثير من الصحفيين يموتون وهذا جانب من مخاطر عملهم".

من جانبها اكدت منظمة هيومن رايتس ووتش ان لا حقائق تدعم رواية الاحتلال الذي حاول ان يروج بان الصحافية ابو عاقلة قتلت برصاص مسلحين فلسطينيين.

وقال مدير هيومن رايتس ووتش في فلسطين عمر شاكر:"حكومة الاحتلال تستخدم القوة المفرطة ضد العزل والصحفيين الفلسطينيين، وهناك حاجة لمتابعة من الجنائية الدولية، لتدخل على الخط ولا توجد هناك أي حقائق تدعم رواية الاحتلال".