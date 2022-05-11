إدانات دولية وعربية لاغتيال الاحتلال الصحفية شيرين أبو عاقلة



وطن: أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي في فلسطين، اليوم الأربعاء، عن صدمتها من اغتيال مراسلة الجزيرة الصحفية شيرين أبو عاقلة، خلال تغطيتها اقتحام قوات الاحتلال لمدينة ومخيم جنين.

ودعت البعثة إلى إجراء تحقيق سريع ومستقل لتقديم الجناة إلى العدالة، مؤكدة ضرورة ضمان سلامة وحماية الصحفيين.

وأدان سفير الولايات المتحدة لدى دولة الاحتلال توماس نيدز، اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وطالب أيضًا بفتح تحقيق لكشف المتورطين.

وفيما أدانت وزارة الخارجية البريطانية الحادث. طالب سفير لندن لدى دولة الاحتلال بفتح تحقيق عاجل حول حادث الاغتيال.

ودان الأردن، بأشد العبارات اغتيال أبو عاقلة.معتبرا أن "اغتيال أبو عاقلة جريمة بشعة، واعتداء صارخا على حرية الصحافة يجب محاسبة مرتكبيها".

من جهته، دان "حزب الله" الجريمة البشعة، مطالبا "المنظمات الإعلامية الدولية والأمم ‏المتحدة والجهات الحقوقية بإدانة "إسرائيل" في المحافل الدولية ومنعها من ‏التعرض للإعلاميين والاعتداء عليهم".

وأدانت قطر بأشد العبارات، الأربعاء، اغتيال الصحفية أبو عاقلة. ووصفت عملية الاغتيال بـ"الجريمة الشنيعة والانتهاك الصارخ للقانون الإنساني الدولي، والتعدي السافر على حرية الإعلام والتعبير، وحق الشعوب في الحصول على المعلومات".

واغتالت قوات الاحتلال، صباح اليوم، الصحفية أبو عاقلة أثناء تغطيتها اقتحام الاحتلال مدينة ومخيم جنين، حيث أصابتها رصاص قناص أسفل أذنها علما انها كانت ترتدي الدرع والخوذة الصحفية، كما أصيب إلى جانبها الصحفي علي السمودي.