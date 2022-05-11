غدا تشييع الشهيدة الصحافية شرين ابو عاقلة في القدس انطلاقا من مقر الرئاسة في رام الله

وطن: اعلن انه سيتم يوم غد الخميس تشييع جثمان الزميلة الصحافية شرين ابو عاقلة انطلاقا من مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله، قبل ان ينقل الجثمان الى مدينة القدس المحتلة لموارتها الثرى هناك.

وكانت الزميلة ابو عاقلة استشهدت صباح اليوم برصاص قناص اطلق النار عليها بصورة مباشرة ومتعمدة بينما كانت تغطي وعدد من الصحافيين احداثا في مدينة جنين.

واصيب في ذات الحادث الصحافي علي سمودي الذي كان برفقة شرين بعيار ناري في ظهره

ونظمت جنازات رمزية للشهيدة شرين ابو عاقلة، كما واعتصم الصحافيون والصحافيات في عدة مدن في فلسطين احتجاجا على جريمة اغتيال الصحافية ابو عاقلة

وكان مدير قناة الجزيرة في فلسطين وليد العمري، اكد استنادا لشهود عيان ولما تم جمعه من معطيات حول هذه الجريمة، بأن قناصا إسرائيليا اطلق النار على شرين بصورة متعمدة ومباشرة حيث لم يكن في الموقع أي اشتباك او مسلحين فلسطينيين.

وأشار الى ان شرين أصيبت وهي على مسافة نحو مترين فقط من زملائها، واطلقت النار على المكان الوحيد غير المحمي من جسدها (اسفل اذنها) ما أدى لاستشهادها.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص على الصحافية شيرين رغم أنها كانت ترتدي سترة الصحافة التي تميزها أثناء التغطيات.

وحملت شبكة الجزيرة في بيان لها حكومة وقوات الاحتلال مسؤولية مقتل الصحافية شرين ابو عاقلة

وجاء في بيان لشبكة الجزيرة الإعلامية "في جريمة قتل مفجعة تخرق القوانين والأعراف الدولية، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي وبدم بارد على اغتيال مراسلتنا شيرين أبو عاقلة".

ودانت الشبكة "هذه الجريمة البشعة التي يراد من خلالها منع الإعلام من أداء رسالته".

وأضافت شبكة الجزيرة في بيانها "نحمل الحكومة الإسرائيلية وقوات الاحتلال مسؤولية مقتل الزميلة الراحلة شيرين".

وتعهدت شبكة الجزيرة بملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.