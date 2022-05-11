البرغوثي عقب اغتيال الصحافية أبو عاقلة: واجبنا ان نواصل نقل حقيقة ما يجري في فلسطين من اضطهاد عنصري



وطن- نعى الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية وحركة المبادرة الوطنية إلى الشعب الفلسطيني شهيدة الحقيقة والصحافة الحرة شيرين أبو عاقلة مراسلة تلفزيون الجزيرة التي اغتالها جيش الاحتلال صباح اليوم في مدخل مخيم جنين أثناء اجتياحه للمخيم.

وقال د. مصطفى البرغوثي: "فقدنا اليوم وفقد الشعب الفلسطيني صحافية متميزة بموضوعيتها ومهنيتها العالية واخلاصها لنقل الحقيقة في كل الظروف."

وأضاف "شيرين أبو عاقلة كانت حاضرة في كل بيت فلسطيني بتغطيتها الصحافية المتميزة على مدار أعوام طويلة ولذلك فان كل بيت فلسطيني شعر اليوم بفاجعة فقدانها واستشهادها على يد المحتلين المجرمين."

وقال البرغوثي: لا توجد كلمات كافية تعبر عن حزننا وتعازينا الحارة لعائلة الفقيدة ولزملاء وزميلات شيرين أبو عاقلة في محطة الجزيرة، ولكن واجبنا جميعا اليوم ان نواصل نقل حقيقة ما يجري في فلسطين من احتلال واضطهاد عنصري الى العالم أجمع وهو ما ضحت شيرين أبو عاقلة بحياتها من أجله.