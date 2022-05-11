ادانات فلسطينية رسمية وشعبية واسعة لاغتيال الاحتلال الصحافية شرين ابو عاقلة

وطن: اثارت جريمة اغتيال الاحتلال الصحافية شرين ابو عاقلة صباح اليوم الاربعاء، ادانات فلسطينية رسمية وشعبية وحقوقية واسعة.

وحملت مختلف الاوساط الفلسطينية حكومة الاحتلال وجيشها المسؤولية كاملة عن هذه الجريمة واكدت على ضرورة ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة، لافتة الى ان اغتيال ابو عاقلة في مكان لم يشهد اي اشتباكات يؤكد تعمد الاحتلال استهداف الاعلام والاعلاميين في فلسطين.

وأدانت الرئاسة، جريمة اعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي، للصحفية شيرين أبو عاقلة.

وحملت الرئاسة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة، مؤكدة انها جزء من سياسة يومية ينتهجها الاحتلال بحق أبناء شعبنا وأرضه ومقدساته .

وشددت على أن جريمة اعدام الصحفية أبو عاقلة، وإصابة الصحفي علي السمودي، هي جزء من سياسة الاحتلال باستهداف الصحفيين لطمس الحقيقة وارتكاب الجرائم بصمت.



ونعى رئيس الوزراء محمد اشتية ومجلس الوزراء، فارسة الإعلام، وأيقونة الصحافة الوطنية؛ الشهيدة شيرين أبو عاقلة.

كما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين "الجريمة الصادمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بشكل مقصود ومتعمد وأدت الى استشهاد مراسلة قناة الجزيرة الصحفية شيرين أبو عاقلة، وإصابة الصحفي علي السمودي في ظهره بإصابة خطيرة".

واعتبرت الوزارة أن هذه الجريمة المركبة امتداد لجرائم الاعدامات الميدانية المتواصلة ضد أبناء شعبنا وضد الصحفيين بشكل خاص في محاولة إسرائيلية ممنهجة لإسكات صوت الحقيقة وللتغطية على جرائم الاحتلال ومستوطنيه.

وزارة الاعلام

من جانبها قالت وزارة الإعلام الفلسطينية، إن جريمة اغتيال الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة، تستدعي تكثيف الجهود الفلسطينية والعربية والدولية لتحقيق العدالة لروح شيرين ولضحايا الاحتلال الإسرائيلي، خصوصاً الصحفيين ونشطاء حرية المعلومة والرأي.

وأضافت الوزارة في بيان، أنها ستبدأ بجملة جهود إضافية سعياً لتسريع تحقيق العدالة لروح شيرين وضمان عدم إفلات الاحتلال من جرائمه.

شبكة المنظمات الاهلية

وقالت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية بان "هذه الجريمة النكراء يجب ان تمثل لحظة فاصلة على مستوى المؤسسات الحقوقية الدولية، والاتحاد الدولي للصحفيين، والمؤسسات المحبة للعدل والسلام وبما تشكل من لحظة فاصلة من اجل العمل على محاكمة دولة الاحتلال ومحاسبتها على جرائمها، والعمل على توفير الحماية للاعلامين والصحفيين العاملين في الاراضي الفلسطينية، ورفع الغطاء عن دولة الاحتلال في ظل استهتارها بكل القوانين الدولية وامعانها في مسلسل اعتداءاتها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، ومنظومة القوانين الدولية برمتها" .

اتحاد لجان العمل النسائي

ونعي اتحاد لجان العمل النسائي الصحافية ابو عاقلة التي "اغتالتها قوات الاحتلال عن سابق اصرار وتعمد إثناء تغطيتها أقتحام مخيم جنين وهي مرتدية البزة الصحفية بهدف اغتيال الحقيقة والصورة البشعة التي يمثلها الجيش الاسرائيلي النازي وممارساته العنصرية في فلسطين ويشرعن جميع الممارسات التي تتعارض مع القانون الدولي ضد الشعب الفلسطيني".

الفصائل تدين

وادانت الفصائل الفلسطينية في بيانات منفصلة جريمة اغيال الصحافية ابو عاقلة.

وأدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني " فتح" بشدة، جريمة اغتيال الصحفية الفلسطينية شرين أبو عاقلة التي ارتكبها جنود وضباط جيش الاحتلال الاسرائيلي عن سبق إصرار وترصد في مخيم جنين فجر اليوم. وأكدت الحركة في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية ان هذا الاغتيال الجبان هو جريمة حرب مكتملة الأركان هدفها قتل الحقيقة، والتغطية على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وقالت حركة حماس في بيان بان استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة وإصابة الصحفي علي سمودي برصاص قوات الاحتلال "جريمة إرهابية عنصرية، تُجدد التأكيد على طبيعة الاحتلال القائمة على القتل والعدوان، وتُذكر الكل بعشرات آلاف الجرائم البشعة التي ارتكبها هذا العدو بحق أبناء شعبنا على مدار عقود من الظلم والطغيان".

واضافت "إن الكيان الصهيوني يحاول من خلال استهداف الصحفيين إلقاء الرعب في قلوب الفلسطينيين، وكسر إرادة المقاومة في نفوسهم، ودفعهم للاستسلام، وحجب صورتهم وصوتهم".

وقالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان إن استشهاد شيرين لن يمكّن الاحتلال من حجب الصورة عن جرائمه اليومية التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني ، بل انها ستضيف جريمة جديدة الى جرائمه اليومية ، ولن تثني الصحفيين والاعلاميين الفلسطينيين عن مواصلة القيام بواجبهم الوطني والمهني.

وقال حزب "فدا" إن ما جرى جريمة بشعة ووصمة عار تضاف إلى السجل الطويل لقوات الاحتلال المليء بمثل هذه الجرائم التي يندى لها جبين الانسانية.

مركز شمس يطالب بالتحقيق

وطالب مركز "شمس" يطالب بفتح تحقيق دولي للوقوف على جريمة إعدام قوات الاحتلال للإعلامية شرين أبو عاقة

وطالب مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" بفتح تحقيق دولي للوقوف على جريمة إعدام قوات الاحتلال للإعلامية شرين أبو عاقة أثناء تغطيتها للعدوان الإسرائيلي على مخيم جنين، باستهدافها بشكل مباشر من قبل أحد قناصي جيش الاحتلال، وإطلاق الرصاص على رأسها بشكل مباشر.

الشعبية تدين

تقدم عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وجموع الصحافيين والإعلاميين بخالص التعزية باستشهاد الصحافية الكبيرة شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة الفضائية في جريمة صهيونية غادرة استهدفتها أثناء تغطيتها للاجتياح الصهيوني لمدينة جنين فجر اليوم.

كما أعرب مزهر عن تمنياته بالشفاء العاجل للصحافي علي السمودي الذي أصيب برصاصة غادرة ايضاً في ظهره أثناء تغطيته أحداث جنين.

ووصف مزهر جريمة الاغتيال والاستهداف المباشر للصحافيين بأنها جريمة مكتملة الأركان هدفت ولا زالت إلى ترهيب الصحافيين وإسكات صوت الحقيقة ومنع وصول الصورة وحقيقة ما يرتكبه الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني من جرائم إلى العالم.