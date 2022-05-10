البيت الأبيض يعتبر أن حل الأزمة الأوكرانية سيتم بطرق دبلوماسية

وطن: أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أن الولايات المتحدة تعتبر أن التسوية في أوكرانيا ستتم بالطرق الدبلوماسية.

البيت الأبيض يعتبر أن حل الأزمة الأوكرانية سيتم بطرق دبلوماسيةبساكي: بايدن مستاء من تسريب معلومات عن المساعدة الاستخباراتية لأوكرانيا

وقال بساكي تعليقا على الوضع في أوكرانيا: "نحن بالتأكيد نعتبر أنه سيتم تسوية الأزمة من خلال عملية دبلوماسية، من خلال حل دبلوماسي".

وأضافت ردا على سؤال حول سبب عدم تفاوض واشنطن مع موسكو أن "الولايات المتحدة تعتبر أن دورها البناء في أوكرانيا هو دعم كييف".

المصدر: تاس