مواجهات في مخيم شعفاط وسلوان

وطن: اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال والشبان، مساء الثلاثاء، عند الحاجز العسكري في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.

وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب الشبان والمحلات التجارية والبيوت في مخيم شعفاط خلال المواجهات.

وأضاف الشهود أن الشبان تصدوا لقوات الاحتلال بإلقاء الحجارة والمفرقعات داخل الحاجز العسكري.

كما اندلعت مواجهات مساء اليوم بين الشبان وقوات الاحتلال في حي عين اللوزة ببلدة سلوان بالقدس المحتلة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مساء اليوم مع 16 إصابة جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع في حي عين اللوزة بسلوان.

وقال فارس الرجبي أنه أصيب عدد من الشبان والسكان بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات.