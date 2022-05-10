تغيير جذري في نظام دوري أبطال أوروبا

وطن: أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، تغييرات على بطولة دوري أبطال أوروبا من خلال إضافة 4 أندية، ليرتفع العدد إلى 36 اعتبارا من موسم 2024-2025، كما أعلن اليوم الثلاثاء.

وسيرتفع بالتالي عدد المباريات التي سيخوضها كل ناد في الدور الأول بنظام المجموعة الى 8 أمام خصوم مختلفين (4 على أرضه و4 خارجها) بدلا من 6 أمام ثلاثة خصوم (3 ذهابا و3 إيابا) بحسب النظام الحالي.

وقال رئيس الاتحاد القاري، السلوفيني الكسندر تشيفيرين "نحن واثقون من ان النظام الجديد الذي تم اختياره يمنح التوازن الحقيقي ومن شأنه تطوير ميزان المنافسة وتوفير ايرادات صلبة نستطيع توزيعها على الاندية، رابطات الدوري وعلى كرة قدم للجذور في مختلف انحاء قارتنا".

وستمنح المقاعد الأربعة الجديدة بحسب المعايير التالية:

- مقعد واحد للنادي الذي يحتل المركز الثالث في الدولة المصنفة خامسة قاريا.

- مقعد واحد للنادي المتوج بدوري بلاده من خلال رفع عدد الاندية المتأهلة عبر "مسار الأبطال" من 4 إلى 5.

- مقعدان أخيران للاتحادات التي تحقق أنديتها أفضل نتائج جماعية في الموسم السابق (مجموع عدد النقاط الحاصلة عليها مقسومة على عدد الاندية المشاركة).

هذان الاتحادان سيحصلان على مقعد للناد الأفضل تصنيفا في الدوري المحلي بعد المقاعد المخصّصة لدوري الأبطال. على سبيل المثال، في نهاية الموسم الحالي، فان الاتحادين اللذين سيضيفان ممثلا عنهما في دوري الأبطال بالاعتماد على النتائج الجماعية لأنديتها هما إنجلترا وهولندا.