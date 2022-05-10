وزير التعليم العالي يزور جامعتي بيت لحم ودار الكلمة ويطّلع على خططهما وبرامجهما التطويرية

وطن: أجرى وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس، اليوم، زيارة لجامعتي بيت لحم ودار الكلمة للفنون والثقافة؛ اطلع خلالها على الخطط والبرامج التطويرية للجامعتين.

وكان في استقبال الوزير بجامعة بيت لحم؛ النائب التنفيذي لرئيس الجامعة الأب الدكتور إياد طوال، ونواب الرئيس ومساعدوه، وعدد آخر من أسرة الجامعة، فيما كان في الاستقبال بجامعة دار الكلمة رئيس الجامعة د. متري الراهب، ونائبه لشؤون الاتصال والعلاقات الدولية د. إيهاب بسيسو.

ورافق الوزير في الزيارة وكيل الوزارة د. بصري صالح، ورئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي د. معمر شتيوي، ومدير عام التعليم الجامعي رائد بركات، ومدير عام المنح والخدمات الطلابية شادي الحلو، ومدير عام ديوان الوزير عبد الرزاق أبو شريم، وعدد من مديري الدوائر في الوزارة.

من جانبه، رحّب طوال بوزير التعليم العالي والوفد المرافق، مثمناً هذه الزيارة التي تؤكد الاهتمام والحرص على الجامعة، مشيداً بجهود وزارة "التعليم العالي" في رعاية وتطوير قطاع التعليم العالي، مُطلعاً الوزير على برامج وخطط الجامعة وما حققته من إنجازات.

وفي "دار الكلمة" اطلع رئيس الجامعة الوزير أبو مويس على الخطط والبرامج التطويرية، وأجرى أبو مويس والوفد المرافق جولة في الجامعة شملت المشاغل والمختبرات والمرافق، بما فيها مختبر تخصص ترميم اللوحات الفنية والنسيج؛ والذي سيتم تدريسه في الجامعة اعتباراً من الفصل الدراسي المقبل.

وأشاد أبو مويس بتطور الجامعتين على صعيد البرامج الأكاديمية والبنية التحتية، متمنياً للجامعة ولكافة مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية مزيداً من التقدم والازدهار.

وأكد حرص وزارة "التعليم العالي" على دعم وتمكين هذه المؤسسات، مشدداً على ضرورة الاهتمام بتعزيز وتجويد المخرجات التعليمية، بما يخدم المجتمع الفلسطيني وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.