رام الله: اختتام ورشة عملية المشاورات الوطنية التحضيرية لمؤتمر ستوكهولم + 50

وطن: دعت رئيس سلطة جودة البيئة نسرين التميمي، إلى تشكيل مجموعة عمل بيئية موسعة ومشتركة من كافة القطاعات الخاصة والأهلية والأكاديمية والمهتمين والمؤسسات الرسمية لتوحيد الجهود الوطنية في حماية البيئة والعمل الجاد نحو ذلك، بحيث تكون تلك المجموعة قاعدة مرجعية للتشاور وتحديد الأهداف والتوجهات ومتابعة العمل والإنجازات وتقاسم الأدوار والمسؤوليات على أرضية الشراكة والتكامل.

جاءت دعوة التميمي خلال ورشة عمل ختامية للمشاورات الوطنية تحضيرا لمؤتمر ستوكهولم + 50 والتي عقدت في قاعة مؤسسة عبد المحسن القطان برام الله، بحضور ممثل رئيس الوزراء محمود عطايا، ورئيس جامعة بيرزيت بشارة دوماني، وإيفون هيلي، ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعبد الرحمن التميمي ممثل شبكة المنظمات الأهلية البيئية، وكامل مجاهد، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين وممثل المجلس التنسيقي للقطاع الخاص.

وأشارت التميمي الى أن هذه الورشة تعد المحطة الأخيرة من سلسلة المشاورات التي تمت منذ انطلاق العمل، حيث تم عقد أربع ورش وطنية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل وجاهي، ضمت قطاعات واسعة من الشركاء والمهتمين في العمل البيئي وفي محاور المؤتمر الثلاثة، وهي حماية الكوكب والتعافي من آثار الجائحة وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى عقد اجتماعات تشاورية افتراضية مع قطاعات الشباب والمرأة وذوي الإعاقة من أجل استطلاع آرائهم وإشراكهم في هذه العملية التشاورية الواسعة.

وتطرقت في كلمتها إلى أن الكوكب يواجه الكثير من المخاطر والمهددات سواء كانت طبيعية أو من صنع الإنسان، وأن تلك المخاطر تلقي بظلالها وآثارها علينا جميعا، وفي واقعنا الفلسطيني وبسبب الاحتلال الإسرائيلي فإن تلك المهددات والمخاطر تزداد وتضيف المزيد من العقبات أمام تحقيق أهدافنا البيئية والنهوض بالواقع البيئي الفلسطيني، ولعل السيطرة على مصادر المياه وعلى الموارد الطبيعية لا سيما في المناطق المسماة ج، ومصادرة الأراضي وتجريفها وإقامة المستوطنات والمعسكرات ووضع اليد على المحميات الطبيعية وتهريب النفايات إلى أراضي دولة فلسطين وغيرها الكثير من الانتهاكات، كل ذلك يعيق التقدم الفلسطيني نحو تحقيق الأهداف البيئية والنهوض بالواقع البيئي.

ونقل عطايا تحيات رئيس الوزراء للحضور، مشيرا بأن فلسطين حرصت على مشاركة العالم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لإنهاء الفقر وحماية الكوكب وتحقيق السلام وضمان الازدهار للجميع.

وبدوره أكد دوماني على التزام جامعة بيرزيت بالقضايا البيئية وأن الجامعة بكافة دوائرها ومعاهدها تبنت فلسفة واعية تجاه البيئة وعملت على تحويل الجامعة ومساحاتها إلى أنماط صديقة للبيئة وتعزيز مفاهيم البيئة وقضاياها في التعليم، مشيرا الى سعي الجامعة لتصبح أول جامعة خضراء في فلسطين.

وتخلل الورشة كلمات لنائب رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين وممثل المجلس التنسيقي للقطاع الخاص كامل مجاهد، وعبد الرحمن التميمي ممثلا عن شبكة المنظمات الاهلية البيئية الذين أكدوا خلالها على أهمية التحضير لمؤتمر ستوكهولم + 50 والوقوف أمام التحديات البيئية الفلسطينية.

وأشارت إيفون هيلي، إلى أهمية دور سلطة جودة البيئة وجامعة بيرزيت وكافة الشركاء في تسريع تنفيذ خطط العمل التشاورية لوضع خطة عمل مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة البيئية لإعداد التقرير الوطني حول محاور المؤتمر الرئيسية والمتمثلة في كوكب صحي يوفر الازدهار للجميع والتوصل إلى تعاف مستدام من كوفيد 19.

وتضمنت الورشة تقديم منهجية العمل وعرضا لنتائج ورشات العمل التشاورية وعرضا لنتائج استطلاع الرأي العام ونقاشا حول أهمية تنفيذ الخطط المتعلقة بالتنمية المستدامة البيئية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة المتفق عليها في الأمم المتحدة.