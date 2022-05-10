اتحاد الشطرنج يختتم بطولة المحافظات الشمالية

وطن: نظّم اتحاد الشطرنج، بطولة المحافظات الشمالية، في قاعة بلدية اليامون على مدار 3 أيام، تحت رعاية رئيس اللجنة الأولمبية، الفريق جبريل الرجوب، بمناسبة يوم العمال العالمي.

وحقق محمد داود المركز الأول في البطولة بعد أن حصد 7.5 نقطة، وجاء ثانياً محمد سدر برصيد 7.5 نقطة، وثالثاً ماجد الطل بـ 7 نقاط، ورابعاً عصام غيث بـ 6.5 نقطة، وخامساً طه دوابشة بـ 6 نقاط.

وجرى تنظيم البطولة التي شهدت مشاركة 55 لاعباً بالتعاون مع دائرة الأنشطة والبرامج في اللجنة الأولمبية.

وحضر البطولة كل من نايف خمايسة، رئيس بلدية اليامون، وخالد عز الدين، نائب رئيس الاتحاد، والرائد رائد أبو بكر من الأمن الوطني، ومحمد أبو الهيجا أمين سر حركة فتح في اليامون، وعماد خمايسة، رئيس نادي اليامون.

وأعرب عز الدين عن سعادته بنجاح البطولة، مثمناً جهود الشركاء والقائمين على تنظيم الحدث. وأشار إلى أهمية إقامة البطولات المركزية التي تسهم في تطوير مستوى اللاعبين، وتتيح الفرصة أمامهم لتقديم ما لديهم من مؤهلات تجعلهم يحصدون المراكز الأولى.

وشكر اللجنة الأولمبية على حرصها في تنظيم نشاط يتعلق بالشطرنج، لافتاً إلى رؤية مجلس الإدارة في نشر رياضة الشطرنج وتوسيع رقعة ممارسيها، خاصة لدى الفئات العمرية الصغيرة.

وفا