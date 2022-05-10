فصائل المقاومة: سيف القدس لا زال مشرعًا وأي حماقة للاحتلال ستفتح أمامه أبواب جهنم

وطن: أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية على أن سيف القدس لا زال مشرعا، وإن ارتكاب الاحتلال أي حماقة بحق الأقصى وقادة المقاومة فإنه ‏سيفتح أمامه أبواب جهنم.

وقالت فصائل المقاومة خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعها بغزة: "إن معركة سيف القدس جاءت انتصار للقدس والأقصى ودفاعا عن شعبنا، ونجحت بفرض إرادة شعبنا على الاحتلال".

ودعت فصائل المقاومة إلى تصعيد كل أدوات الاشتباك مع الاحتلال في كل الساحات والميادين‏.

وأكدت على أن تهديدات الاحتلال باغتيال قادة المقاومة تعكس حالة تخبط عجز وفشل وإرباك يعيشه الاحتلال، وأضافت: "إن الإقدام على ارتكاب ‌‏هذه الحماقة سيفتح عليه أبواب جهنم وسيكون الرد مزلزل وتتعدى ارتداداته حدود فلسطين".

وحذرت الاحتلال من مغبة ارتكاب أي حماقة من خلال مناورته، وطمأنت شعبنا أن فصائل المقاومة بجهوزية دائمة للرد على أي ‌‏عمل جبان يقدم عليه الاحتلال. ‏