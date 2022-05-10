إصابة 14 مواطنا برصاص الاحتلال شرق نابلس

وطن: أصيب، مواطن بالرصاص الحي، و13 بالرصاص المطاطي، فجر اليوم الثلاثاء، في مواجهات مع قوات الاحتلال اثناء اقتحامها قبر يوسف شرق نابلس.

وقال مدير مركز الاسعاف والطوارئ في الهلال الاحمر بنابلس، أحمد جبريل، إن مواجهات اندلعت في محيط قبر يوسف ما أدى الى اصابة شاب بالرصاص الحي في منطقة البطن، و13 أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، أحدهم بالوجه.

وأضاف أن 27 مواطنا أصيبوا بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع، فيما جرى اخلاء مريض من منزله في المنطقة.

وكان عشرات المستوطنين اقتحموا قبر يوسف وسط حماية من جيش الاحتلال واندلاع مواجهات في المنطقة.

كما استهدف مقاومون قوات الاحتلال أكثر من مرة، بوابل من الرصاص خلال اقتحامها للمنطقة الشرقية في مدينة نابلس.

وبدورها قالت القناة الـ12 العبرية، بأنه وقع إطلاق نار خلال اقتحام المستوطنون لمنطقة قبر يوسف، زاعمةً عدم وقوع إصابات في إطلاق النار".