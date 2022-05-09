عشرات حالات الاختناق خلال مهاجمة الاحتلال المواطنين جنوب طولكرم

وطن: أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم الاثنين، إثر مهاجمة قوات الاحتلال الإسرائيلي مركبات المواطنين المارة على طريق الكفريات جنوب طولكرم.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أغلقت طريق الكفريات أسفل جسر جبارة من كلا الاتجاهين، ومنعت المركبات من المرور، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز باتجاهها، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق وسلوك المواطنين طرقا ترابية بديلة للوصول إلى قرى وبلدات جنوب المحافظة.