إطلاق "يوم الابداع" في مدارس البطريركية اللاتينية – فلسطين

وطن: تحت عنوان "يوم ابداع" أطلقت الإدارة العامة لمدارس البطريكية اللاتينية في فلسطين، يوم الجمعة 6 ايار 2022م، تحت رعاية النائب البطريركي للاتين في القدس، المطران وليم الشوملي، مسابقة "الطالب المبدع"، وذلك في مسرح الهلال الأحمر في رام الله. تهدف هذه المسابقة إلى إبراز الطاقات والمواهب والقدرات المميزة لدى أبنائنا الطلبة، والذي من شأنه أن يعزز روح المنافسة والإبداع بين المشاركين، ويساهم بصقل شخصية الطلبة علميا وفنيا وتربويا.

وبعد أن رحب المدير العام الاب يعقوب الرفيدي بالحضور قال: تؤمن مدارس البطريركية اللاتينية بأن الفن هو نواة أساسية في مكونات الثقافة الانسانية، يهب الانسان فرصة للتعبير عن نفسه حول كافة مواضيع الحياة. والفن وسيلة لحفظ الهوية والتراث، وهو أيضا وسيلة للحوار لأن الشعوب تتحاور عبر بوابة الفن، وهذا يؤكد أهمية الفنون في تقارب الشعوب ورقيها، كما ويعطي رسالة واضحة حول الاعتدال واحترام الآخر، وهي قيم أساسية تتبناها مدارس البطريركية اللاتينية.

وفي كلمة راعي الحفل قال المطران وليم الشوملي: هذا النشاط ينطلق من ايمان مدارسنا بالتربية الشمولية التكاملية، التي تنمي ليس فقط العقل، انما تنمي أيضا العاطفة والخيال والذكاء الاجتماعي والثقة بالذات، وهذا ما لمسناه اليوم ... في سفر التكوين، بعد كل ايام الخلق الستة تقول الآية بأن "الله رأى ذلك حسن". وفي الآية الاخيرة يقول: "ورأى الله ذلك حسن جدا". ونحن كذلك اليوم نقول، بعد نهاية يوم الابداع الاول هذا لمدارس البطريركية اللاتينية في فلسطين، ما رأيناه وسمعناه وعايناه كان حسنا ولا أحسن، وممتعا ولا أمتع، وبديعا ولا أبدع.

وأضاف: يقام "يوم الابداع" لأول مرة في مدارسنا ليكون نهجا سنويا يندرج في الخطط الدراسية وفي برامج ونشاطات المدارس، مما يخلق حالة من التنافس الايجابي بين الأقران. علما بأن مسابقة "الطالب المبدع" قد بدأت منذ بداية العام الدراسي، وهي تستهدف الطلبة من الصف السابع الأساسي وحتى الصف الحادي عشر في جميع مدارس البطريركية اللاتينية في فلسطين، وذلك في خمسة مجالات هي: الغناء والعزف والرسم والخاطرة والدبكة. ولمتابعة هذه المسابقة تم تشكيل لجنة داخلية من مدارسنا من معلمين مختصّين في كل مجال، حيث تم يوم السبت 9/4/2022 التصفية النهائية لاختيار أفضل ثلاثة عروض من كل مجال، وهي التي تأهلت للمرحلة النهائية ليوم الابداع. وقد أعلن نتائج المسابقة لجنة من الحكام المختصين وهم: الاستاذ سعيد أبو معلا استاذ اللغة العربية في الجامعة العربية الامريكية، والاستاذ عبد الهادي يعيش وهو فنان تشكيلي، والاستاذ جورج أبو غزالة من سرية رام الله، والاستاذ ابراهيم نجم موسيقي من معهد ادوارد سعيد.

فاز في المركز الأول في الغناء: كندا سلعوس (مدرسة لاتين نابلس)

فاز في المركز الثاني في الغناء: لورد سالم ( مدرسة لاتين عابود)

فاز في المركز الثالث في الغناء: ليث صراص (مدرسة لاتين بيت جالا)

فاز في المركز الأول في العزف: فريد غازي ( مدرسة لاتين الطيبة)

فاز في المركز الثاني في العزف: رهف خضر (مدرسة الكلية الاهلية-رام الله)

فاز في المركز الثالث في العزف: نتالي بنورة (مدرسة بيت ساحور)

فاز في المركز الأول في الرسم: دانا طاهر (مدرسة لاتين الطيبة)

فاز في المركز الثاني في الرسم: عبد السلام النادي (مدرسة لاتين بيرزيت)

فاز في المركز الثالث في الرسم:لمار صوالحة (مدرسة الكلية الاهلية – رام الله)

فاز في المركز الأول في الخاطرة: سبأ خليفة (مدرسة لاتين بيت جالا)

فاز في المركز الثاني في الخاطرة: سارة الكحلة ( مدرسة لاتين الطيبة)

فاز في المركز الثالث في الخاطرة: لين بياتنة (مدرسة لاتين بيرزيت)

فاز في المركز الأول في الدبكة: فرقة مدرسة لاتين الزبابدة

فاز في المركز الثاني في الدبكة: فرقة مدرسة لاتين عابود

فاز في المركز الثالث في الدبكة: فرقة العائلة المقدسة - غزة

هذا وقد حصل الفائزون على الجوائز التالية: درع للمدرسة الفائزة ثم جوائز مسابقة الغناء والرسم والخاطرة والعزف: 200 دولار للمركز الأول و 150 دولار للمركز الثاني و 100 دولار للمركز الثالث. الدبكة 200 شيكل لكل طالب/ة للمركز الأول و150شيكل لكل طالب/ة للمركز الثاني و100 شيكل لكل طالب/ة للمركز الثالث إضافة إلى الدرع.