الرئيس يمنح الراحلة والدة عميد الأسرى كريم يونس نجمة الحرية

وطن: منح الرئيس محمود عباس، المناضلة الوطنية صبحية وهبي أسعد يونس، والدة عميد الأسرى، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، كريم يونس، نجمة الحرية من وسام فلسطين.

جاء ذلك خلال استقباله، مساء اليوم الإثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، لعائلة الأسير كريم يونس، وأقاربه، بحضور أعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة "فتح".

ومنح الرئيس المناضلة الراحلة صبحية يونس، نجمة الحرية من وسام فلسطين، تقديرا لعطائها ونضالها المتواصل ومعاناتها وصبرها على الظلم والقهر وتثمينا لصمودها لأربعة عقود في مواجهة المحتل والسجان، ما جعلها رمزا مضيئا لنضال أهالي الأسرى أبناء شعبنا الفلسطيني البطل.

وقد أقيم عصر اليوم الإثنين، بيت عزاء للمناضلة المرحومة صبحية يونس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، بحضور أعضاء من القيادة الفلسطينية، وعائلة المناضل الأسير كريم يونس.

وأمَّ بيت العزاء، المئات من الشخصيات الوطنية والاعتبارية والمواطنين الذين قدموا واجب العزاء بالمناضلة التي شكلت نبراساً في التضحية والصبر.