إصابات بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال والمستوطنين في عزون شرق قلقيلية



وطن: أصيب 10 مواطنين على الأقل بالرصاص الحي الذي أطلقه جنود الاحتلال والمستوطنين خلال مواجهات اندلعت خلال تصدي الشبان للمستوطنين على مدخل بلدة عزون شرق قلقيلية.

كما أصيب العشرات بحالات اختناق جراء إطلاق الاحتلال الغاز تجاه الشبان في البلدة، فيما اعتدى المستوطنون على الطواقم الصحفية خلال تغطيتها المواجهات.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية المقامة على مدخل البلدة الرئيسي، فيما تجمع عدد من المستوطنين في المكان، ما أدى لاندلاع المواجهات.