حكومة الاحتلال تنجو من تصويتين لحجب الثقة عنها في الكنيست

وطن: أُسقِط مقترحان لحجب الثقة عن حكومة الاحتلال الحالية، التي يترأسها نفتالي بينيت، مساء اليوم الإثنين، وذلك في جلسة هي الأولى للكنيست بدورتها الصيفية، بعد عطلة استمرت لشهرين.

وسقط مقترحا حجب الثقة عن الحكومة، واللذيْن قدّمهما حزبا الليكود و"شاس"، بأغلبية 61 نائبا صوتوا ضد مقترح الليكود، بمن فيهم أعضاء القائمة المشتركة، مقابل 52 صوتا لصالحه. كما سقط مقترح "شاس" بأغلبية 56 مقابل 52 عضوا.

وتغيّب عن التصويت كل من عضو الكنيست، عاميحاي شيكلي، الذي أعلن الكنيست في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، أنه منشق عن كتلة حزب "يمينا"، وعضو الكنيست عيديت سيلمان عن الحزب ذاته، والتي كانت قد انشقت عن حزبها وعن الائتلاف في السادس من الشهر الماضي، بالإضافة إلى تغيّب أعضاء القائمة الموحدة برئاسة منصور عباس.

ويواجه الائتلاف الحكومي العديد من التحديات بعد أن فقد الأغلبية عقب انسحاب عضو الكنيست عن حزب "يمينا"، عيديت سيلمان، والإعلان عن عميحاي شيكلي منشقا، وتراكم الخلافات بين مركبات الائتلاف الحكومي، في وقت كثف رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، مساعيه لإسقاط الحكومة.

وسيكون شهر أيار/مايو الجاري وشهر حزيران/ يونيو المقبل حاسمين بشأن وضع الائتلاف الحكومي واستقراره واستمرار حكومة بينيت، خاصة في ما يتعلق بمسألة ما إذا كان من الممكن الاحتفاظ بالأغلبية الضيقة التي تعتمد على عضو كنيست واحد (60 إلى 59)، وما إذا كان من الممكن الاستمرار في إدارة الكنيست، بحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وفي وقت سابق اليوم، أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، بأن حزب الليكود يدرس إمكانية تقديم مشروع قانون بعد غد الأربعاء، ينص على حل الكنيست، فيما تحاول القائمة الموحدة المراوغة والتذرع بتجميد عضويتها في الائتلاف والكنيست، وذلك تحت ذريعة الاحتجاج على اقتحامات المسجد الأقصى، علما أن موقف الموحدة ورئيسها منصور عباس الداعم لحكومة بينيت حظي بانتقادات واسعة من الجمهور الفلسطيني في الداخل المحتل والفصائل الفلسطينية.

وكان الليكود يفحص إذا ما كان مشروع قانون حل الكنيست يحظى بدعم 61 من أعضاء الكنيست، وإلى أي مدى سيمتنع نواب الموحدة عن التصويت مع الائتلاف الحكومي بسبب استمرار تجميد العضوية في الائتلاف والكنيست. ويقوم الليكود بفحص الإمكانية بعناية حتى لا يخاطر بإسقاط الاقتراح، لأنه في مثل هذه الحالة سيكون عليه تقديم الاقتراح مجددا فقط بعد مرور 6 أشهر.

وقبيل انطلاق الدورة الصيفية للكنيست، عقد رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت، مساء الأحد، جلسة مشاورات لرؤساء الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، حيث تم مناقشة استقرار الائتلاف وسبل الحفاظ على الحكومة وأيضا مشاريع القوانين التي ستقدمها الحكومة في الدورة الصيفية وميزانية الدولة، وغلاء المعيشية، واستفحال العنف، والجريمة، كما وتم الاتفاق على أن يشغل عضو الكنيست بوعز توبوروفسكي، منصب رئيس الائتلاف حتى يعين بشكل ثابت.

وفي تصريحات تعكس عمق الأزمة التي تعصف بحكومة الاحتلال، حذر رئيس بينيت، من أن الانتخابات في هذه المرحلة ستؤدي إلى حالة من الفوضى في هذه الوقت، قائلا لشركاء الائتلاف إن "استمرار وجود الحكومة يعتمد على كل واحد منا ويمكننا معا أن ننجح".

(عرب 48)