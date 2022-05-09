نصر الله: المقاومة دقّت الناقوس الأخير في نعش "إسرائيل"

وطن: شدد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله على أنّ "أكبر إنجاز في تاريخ لبنان هو تحرير الجنوب والبقاع الغربي"، مؤكداً أنّ "المقاومة حررت الأسرى وعادوا بعزّ إلى لبنان".

وأوضح الأمين العام لحزب الله أنّ المقاومة "دقّت المسمار الأخير في مشروع إسرائيل الكبرى"، لافتاً إلى أنّه "من انجازات المقاومة انها عطلت الألغام الطائفية وأعادت الثقة بالنفس للشعوب العربية والقدرة على الانتصار".

وفي كلمة له خلال المهرجان الانتخابي في جنوب لبنان، تابع نصر الله: "بكل صراحة.. المقاومة هي التي تحمي القرى الجنوبية"، مضيفاً أنه "منذ 16 آب 2006 كل القرى الجنوبية تنعم بالأمان والعزة والسيادة والعنفوان بفضل المقاومة".

وأشار إلى أنّ "نحن منذ 2006 دائماً ما نقدّم استراتيجيات دفاعية ومنهم لا نسمع سوى سلّموا السلاح"، مردفاً: "أنا قدّمت استراتيجية دفاعية على طاولة الحوار عام 2006 ولم أتلقَّ أي جواب منهم حتى الآن".

وتساءل نصر الله: "هل الجيش اللبناني قادر على تحمل المسؤولية في الجنوب ومواجهة إسرائيل وحماية لبنان؟"، مضيفاً: "من في لبنان قادر على اتخاذ قرار سياسي بقصف المستوطنات في حال اعتدت إسرائيل؟".

وأكد الأمين العام لحزب الله نصر الله، اليوم الاثنين، أنّ "أهل الجنوب لجأوا إلى المقاومة نتيجة تخلي الدولة اللبنانية عن الجنوب".

وقال إنّ " مراكز دراسات أجرت استطلاعات للرأي وكان همّ الأغلبية هو الوضع المعيشي وليس سلاح المقاومة"، مضيفاً: "أريد أن يعرف اللبنانيون أنّ من يدعو إلى نزع سلاح المقاومة يجهل ما عاشه الجنوب منذ قيام الكيان الاسرائيلي".

وأشار إلى أنّ "الكيان الغاصب أعلن عن قيامه في مثل هذه الأيام وبعد أشهر قليلة نفذ مجزرة في قرية حولا وهجر العديد من أهالي قرى الجنوب"، لافتاً إلى أنّ "بعض السياسيين لا ينظرون إلى إسرائيل على أنها عدو وأنّ لها أطماع في مياه وغاز لبنان".

وقالت نصر الله إنه تزامنا مع المناورات الإسرائيلية طلبنا من المقاومة أن تكون في أتم الجهوزية من السابعة مساء اليوم.

نصر الله: الإمام الصدر تحدّث مبكراً عن إزالة "إسرائيل"

وتابع الأمين العام لحزب الله أنّ "الجنوب لم يكن منذ 1948 في أولويات الدولة وهذا ضمن سياسة الإهمال للدولة"، مضيفاً أنّ "الإمام موسى الصدر لجأ إلى خيار المقاومة بعد تخلي الدولة اللبنانية عن الجنوب".

وتابع نصر الله: "أقول للبعض..فشروا نزع سلاح المقاومة".

وأردف نصر الله أنّ "الإمام الصدر تحدّث مبكراً عن إزالة إسرائيل من الوجود وقبل قيام الجمهورية الإسلامية في إيران"، مضيفاً أنّ الإمام "قال يوماً إنّ وجود إسرائيل يخالف المسيرة الإنسانية".

وأشار الأمين العام لحزب الله إلى أنّ "الإمام الصدر قال إنّ الجنوب رأس الحربة ضد إسرائيل وقاعدة لتحرير الأرض المقدسة"، مردفاً أنه "والرئيس بري ما زلنا تحت سقف خطاب الإمام الصدر".

ولفت إلى أنّ الإمام "قال يوماً إنّ عيشنا من دون القدس موت وذل وتنازل المسلم والمسيحي عن القدس تنازل عن الدين"، مشيراً إلى أنّ "خيارات أهل الجنوب لطالما كانت مع الدولة التي دائماً ما أدارت ظهرها للجنوبيين".

نصر الله: لدينا فرصة ذهبية لاستخراج ثرواتنا في مياهنا

وحول ملف استخراج النفط والغاز من المناطق المتنازع عليها، قال نصر الله: "هم يريدون أن يتخلى لبنان عن أهم قوة في استخراج نفطه وغازه".

وأشار الأمين العام لحزب الله إلى أنّ "لبنان اليوم أشدّ عوزاً لاستخراج ثرواته من مياهه التي تقدر بمئات المليارات.. فلماذا لا تستخرج؟"، لافتاً إلى أنّ "لدينا فرصة ذهبية لاستخراج ثرواتنا في مياهنا خاصة في ظل الحرب الأوكرانية والحاجة للغاز".

وأكد أنّ "لديكم مقاومة تستطيع ان تقول للعدو.. إذا منعتم لبنان من التنقيب عن الطاقة ستمنعكم ولن تأتي أي شركة إلى حقل كاريش"، مشيراً إلى أنّ "الأميركيين يأتون للتفاوض حول الحدود لأنهم يعرفون أنّ لبنان يملك المقاومة".