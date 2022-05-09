معتقل منذ 2016.. مجددا الاحتلال يمدد اعتقال الأسير محمد الحلبي لمدة 90 يوما

وطن: مددت محكمة الاحتلال جددا، اليوم الاثنين، اعتقال الأسير المهندس محمد الحلبي من غزة، لمدة 90 يومًا.

وقال نادي الأسير أن جلسة جديدة ستعقد للمعتقل الحلبي وهي الجلسة رقم 170 منذ اعتقاله عام 2016.

واعتقلت سلطات الاحتلال الحلبي، منتصف يونيو/حزيران 2016، خلال سفره عبر حاجز بيت حانون (إيرز)، الواصل بين غزة والداخل المحتل، واتهمته بنقل أموال لحركة حماس.

وتعرض الحلبي، وهو أب لـ5 أطفال، لتحقيقٍ قاسٍ وتعذيب جسدي ونفسي، استمر 52 يومًا.

وفي 22 مارس/آذار الماضي، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الأسترالية، أن فحصا قامت به لمنظمة "وورلد فيجين" أثبت أن الاتهامات الموجهة للحلبي غير صحيحة، وأن الأدلة المتوفرة لم تتوصل إلى أنه متورط بمساعدة حماس.

وتعرّف منظمة "وورلد فيجين"، نفسها عبر موقعها على شبكة الإنترنت، بأنها منظمة مسيحية عالمية، تكرس جهدها لخدمة الأطفال والأسر والمجتمعات، بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس.