البنك الدولي: الخزينة الفلسطينية بحاجة لدعم عاجل وعلى سلطات الاحتلال السماح بإقامة مشاريع في مناطق "ج"

وطن: أكد البنك الدولي أن الوضع المالي الفلسطيني لا يزال حافلا بالتحديات، وذلك بسبب التراكم الضخم للمتأخرات والانخفاض الشديد في المعونات، رغم علامات التعافي بعد تخفيف التدابير المتصلة بجائحة "كورونا"، التي أثرت بشكل كبير على حياة الفلسطينيين وأدت إلى اتساع رقعة الفقر، واتساع نطاق "انعدام الأمن الغذائي".

وأوضح البنك الدولي في تقرير “المراقبة الاقتصادية الفلسطينية” الذي سيرفعه إلى لجنة الارتباط الخاصة للمانحين، التي تجتمع الثلاثاء في بروكسل أن الآفاق المستقبلية للفلسطينيين “لا تزال محفوفة بالمخاطر”، وأن هناك حاجة إلى بذل جهود حثيثة لوضع الاقتصاد الفلسطيني على مسار مستدام.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعا لها على مستوى السياسات بشأن المساعدات الإنمائية المقدمة للشعب الفلسطيني.

تحديات جسام

ويُسلِّط تقرير البنك الدولي الضوءَ على التحديات الجسام التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني، والإصلاحات الضرورية على صعيد المالية العامة. كما يحدد المجالات الرئيسية التي تأثرت فيها حياة الفلسطينيين بسبب الجائحة والقيود المفروضة عليها.

وتعاني السلطة من عجز مالي كبير بسبب عدم قيام المانحين الدوليين والعرب من أكثر من عام بالالتزام بتعهداتهم المالية، وكذلك قيام إسرائيل بفرض استقطاعات من الضرائب التي تجبيها من البضائع التي تمر للفلسطينيين عبر موانئها، علاوة عن تأثرها كما أشار التقرير الدولي من أزمة جائحة "كورونا".

ويقول كانثان شانكار، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، إنه "على الرغم من الجهود الجديرة بالإعجاب لضبط أوضاع المالية العامة على مر السنين، ظل عجز المالية العامة ضخماً، نظراً للانخفاض الحاد في المعونات من 27% من إجمالي الناتج المحلي عام 2008 إلى 1.8% عام 2021"، لافتا إلى أنه تراكم لدى السلطة الفلسطينية رصيد ضخم من المتأخرات المستحقة لكل من القطاع الخاص وصندوق المعاشات التقاعدية، والاقتراض المحلي. ونظراً لأن خيارات التمويل المحلية لم تعد ممكنة، فإن من الأهمية بمكان الاستمرار في تطبيق الإصلاحات ذات الأولوية لزيادة الإيرادات وتحسين استدامة المالية العامة.

ويوضح تقرير البنك الدولي أن جائحة “كورونا” في العام 2020 وما رافعها من إغلاقات اقتصادية، كانت واحدة من أكبر فترات الركود على الإطلاق، وأدت إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 11.3% .

وأوضح أن معدل النمو وصل إلى 7.1% في عام 2021، بسبب ارتفاع الاستهلاك في الضفة في أعقاب تخفيف الإجراءات المتعلقة بجائحة “كورونا”، وزيادة عدد الفلسطينيين العاملين في إسرائيل والمستوطنات، لافتا إلى تعافي قطاع غزة أبطأ في ضوء جولة الصراع التي شهدها في أيار/ مايو 2021، مشيرا إلى أنه على الرغم من التعافي الاقتصادي، ظلت إدارة سياسات المالية العامة حافلة بالتحديات نظراً لأن حجم العجز قبل المعونات بلغ 1.26 مليار دولار، بينما بلغت المعونات مستوى قياسياً في الانخفاض إذ لم تتجاوز 317 مليون دولار في عام 2021.

وأوضح التقرير أنه نتيجة لذلك اضطرت السلطة الفلسطينية إلى الاعتماد على الموارد المحلية لتمويل احتياجاتها، كما أنها اضطرت لأن تدفع رواتب جزئية لموظفيها منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

وحسب التقرير فإن النمو الاقتصادي وإيرادات السلطة الفلسطينية، لا تزال أقل من إمكاناتهما بسبب القيود المفروضة على التنقل والوصول إلى الموارد، بما في ذلك في المنطقة (ج)، فيما تخضع التجارة الخارجية الفلسطينية لسيطرة إسرائيل، كما تخضع لحواجز غير جمركية باهظة التكلفة أدت إلى تراجع القدرة التنافسية.

وعلاوة على ذلك، أدى الإغلاق الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة إلى وجود اقتصاد مغلق تماماً تقريباً، حيث من المتوقع أن يظل عجز المالية العامة (قبل المعونات) كبيراً في عام 2022 عند 5.1% من إجمالي الناتج المحلي.

وحث البنك الدولي في تقريره المجتمع الدولي إلى تقديم مساندة للموازنة من أجل المساعدة في تحقيق استدامة المالية العامة، كما دعا السلطة الفلسطينية الى بذل المزيد من الجهود لمتابعة الإصلاحات في مجال الإيرادات والمصروفات، وقال “يجب تنفيذ الإصلاحات تدريجيا لتجنب الآثار الاجتماعية السلبية، لاسيما في سياق ما بعد الجائحة”.

وتابع "على سبيل المثال، يجب أن يركز إصلاح الإيرادات في البداية على أصحاب الدخول المرتفعة الذين لا يدفعون المبالغ المستحقة عليهم. ويوصي التقرير أيضاً بأن تعيد السلطة الفلسطينية النظر في الإنفاق على فاتورة الأجور، وتحسين القيمة مقابل المال في النظام الصحي، وتحسين إدارة صندوق المعاشات التقاعدية العامة، وخفض صافي الإقراض".

ويرى التقرير أنه وعلى الرغم من أن إصلاحات السلطة الفلسطينية ضرورية لخفض حجم عجز الموازنة العامة، فإنها ليست كافية لضمان التنمية المستدامة، مؤكدا أيضاً أن تعاون الحكومة الإسرائيلية “أمر ضروري” لزيادة الإيرادات، وذلك من خلال منح منشآت الأعمال الفلسطينية إمكانية الوصول إلى المنطقة (ج)، لافتا إلى أن هذا الأمر من شأنه أن يزيد إيرادات السلطة الفلسطينية بنسبة 6% من إجمالي الناتج المحلي.

كما طالب بأن تقوم الحكومة الإسرائيلية بتنظيم ونقل حصة السلطة الفلسطينية الشهرية من رسوم المغادرة من المعبر الفاصل الضفة الغربية عن الأردن، إضافة إلى إعادة التفاوض على رسوم المناولة البالغة 3% التي تتقاضاها الحكومة الإسرائيلية لمناولة الواردات الفلسطينية.

تأثير متزايد

وقال شانكار: "في اقتصاد يعاني بالفعل من الضعف بسبب جائحة كورونا، تفاقم التأثير على سبل كسب العيش والرفاهية الفلسطينية، ولم تؤد الجائحة إلى تعزيز مواطن الضعف السابقة فحسب، بل أدت إلى ظهور عدد كبير من الفلسطينيين ممن دخلوا في دائرة الفقر في الآونة الأخيرة".

ويقدم تقرير البنك الدولي تحليلاً لأثر جائحة “كورونا” على زيادة معدلات الفقر، مؤكدا أن الأمر بالغ الاهمية حيث يساعد التحليل في تحديد أكثر مواطن الضعف شيوعاً وتوجيه الإجراءات التدخلية المستقبلية لمساندة موارد الرزق الأكثر قدرة على الصمود”. ويشير إلى أنه في ذروة الإغلاق والقيود الاقتصادية، دخل نحو 110 آلاف فلسطيني إضافي دائرة الفقر، حيث تركز، حسب التحليل، الفقراء الجدد في المناطق الريفية في الضفة الغربية، ومن المرجح أنهم يعيشون في أسر تعيلها نساء.

ويؤكد أنه مع فقدان 20% من أصحاب الدخل الرئيسيين الذين سبق لهم العمل لوظائفهم انخفض الدخل في أكثر من 60% من الأسر الفلسطينية في ذروة الجائحة. ويشير التقرير إلى أن ثمة قابلية واسعة النطاق للتأثر بانعدام الأمن الغذائي بسبب الجائحة حتى في الأسر الميسورة نسبياً في الضفة الغربية. ويقول إن الأطفال في الأسر الأشد فقراً، واجهوا أكبر الصعوبات في الحصول على التعليم أثناء عمليات الإغلاق، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى نقص الاتصال بشبكة الإنترنت.