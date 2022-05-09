حكم المُهرج

كتب: عزّام أبو العدس

يقول المثل البريطاني " عندما يحكم المهرج القصر لا يصبح المهرج ملكا انما يصبح القصر سركاً"

الانسان لا يكون الا نفسه ولا يمكن للبيئة ان تغييره ودأب الانسان ان يغير بيئته بما يتلاءم مع نفسته وطباعه أولا ومن ثم احتياجاته ثانيا ويمكن ان نلاحظ ذلك ببساطة في اطار مشاهداتنا اليومية فعلى سبيل المثال اذا سكن شخص ما بيتا وكان هذا الشخص نظيفا يكون البيت نظيفا واذا سكن نفس البيت شخص اخر كان من طبعه القذارة يصبح هذا البيت مزبلة فالبيت النظيف لا يغير الشخص القذر انما يغير القذر البيت النظيف.

والأوطان هي بيوت كبيرة يصوغها حكامها على نمطهم ويعيدون تكوينها بشرا وحجرا بما يناسب رؤيتهم وشخصياتهم لذلك حرصت الشعوب المحترمة على ان تولي امورها خيارها وان لا يصعد الى سُدة الحكم الا من يكون نظيفا كفؤاً ليصبح الوطن والمجتمع نظيفا ناجزا.

اما السرك العربي فحدث عنه ولا حرج في بلدننا العربية حكمنا مهرجون بكل ما تحمل الكلمة من معنى مهرجين في كل شيء وجعلوا من اوطننا سركا عملاقا تتفرج عليه أمم العالم بدهشة تارة وبسخرية اطوارا وبتقزز أحيانا، او طان تدار بالفهلوة والدجل والعاب الخفة وبيوت الرعب وجوقات التطبيل، حكامنا المهرجون اسياد سركنا فشلوا في كل شيء حتى في الفشل نفسه فشلوا، تعصف بنا الازمات الاقتصادية نأكل من فتات السادة زوار السرك حمر الوجوه شقر الشعور وتلهب ظهورنا سياط مروضي حيوانات السرك لنتشقلب ونصفق ونهتف بحمد السيد المهرج مدير السرك للمستثمرين الأجانب.

فقدنا انسانيتنا وذاتنا وكرامتنا وكل ما يمت لنا بصلة، تحولنا الى حيوانات السرك الأليفة التي تؤدي عروض الانتخابات والمبايعات الموسمية وتتقافز كالسعادين في مناسبات السرك القومية تسبح بحمد المهرج ملون الوجه الذي ينحني اكراما للمتفرجين الشقر وهم يرمون لنا الفستق والفتات يصفقون باستمتاع

والأدهى من ذلك اصبحنا في دائرة سيكولوجيا حيوان السرك وهي سكلوجيا العجز المكتسب أي اننا اصبحنا نوقن ان هذا السرك هو عالمنا وقدرنا ولا نتخيل العيش خارج اسوار السرك وخيمته المهترئة.

اما خلاصنا من هذه المهزلة والكوميديا السوداء هو التمرد، ذلك التمرد المجنون العاتي المريد، احراق هذا السرك بكل ما فيه ومن فيه، حلنا وخلاصنا هذا التمرد الطوفاني المجنون سيل النار الهادر الذي لا يبقي ولا يذر.

يخوفنا المهرج وجوقته من خراب الأوطان التي خربوها ونسفوها و دكوها دكاكا فكانت هباء منبثا، لكن التاريخ يستعرض امامنا اسفار التمرد لكل شعوب الأرض التي أحرقت خيام مهرجيها وبنت صروح تقدمها، بعد ثورات أطاحت بالطغيان ونظفت مجتمعاتها، هل يخوفنا المهرج بتدمير الأوطان التي هي في ذيل الأمم؟ ام يخوفنا بالجوع الذي نسومه بكرةً وعشيا؟ ام يخوفنا بالعري الذي نلبسه في الحر والقر؟ ام يخوفنا بضياع الفتات الذي تقتاته اشباه اجسادنا؟

بماذا تخوفنا ايه المهرج؟