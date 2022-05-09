كيف تستعلم عن المخالفات المرورية في السعودية

يعتبر الاستعلام عن المخالفات المرورية من ضمن أكثر الخدمات التي يتم البحث عنها سواء من جانب المواطنين أو المقيمين في السعودية لذلك عملت السلطات المختصة متمثلة في مديرية الأمن العام السعودي على تبسيط وتيسير تلك الخدمة إلكترونياً من خلال منصة أبشر الإلكترونية والتي يمكن من خلالها الإستعلام عن المخالفات المرورية للأشخاص المسجلين لديها أو أي من أفراد أسرهم من خلالها. وفي هذا المقال سنتناول بشكل مركز خطوات الإستعلام عبر منصة أبشر عن المخالفات المرورية في المملكة.

وهناك أكثر من طريق للاستعلام عن المخالفة المرورية مثل:

- الإستعلام بدون تسجيل الدخول، وذلك بإتباع الخطوات التالية:

● الدخول إلى بوابة سداد التابعة لوزارة المالية السعودية

● أدخل رقم الحدود الخاص بالمستعلم.

● أضف الرمز المرئي الموجود الذي سيظهر لك في الصورة.

● اضغط على زر " استعلام".

- الاستعلام بالدخول لمنصة أبشر كما يلي:

● الدخول لموقع أبشر الإلكتروني absher.sa

● اختيار قسم الأفراد.

● كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

● الضغط على زر تسجيل الدخول.

● إدخال كود التحقق الذي سيتم إرساله لجوالك ثم اختيار "متابعة" .

● اختر خدمة الاستعلامات الإلكترونية.

● اختر خدمات المرور.

● أدخل رقم الهوية الوطنية سواء الخاص بك أو بأحد أفراد اسرتك .

● قم بكتابة رمز التحقق البشري.

● اضغط على كلمة " عرض ".

● قم بالضغط على زر المخالفات المرورية غير المسددة.

● سيتم عرض قيمة المخالفة، وموعد المخالفة.

وبصفة عامة يوجد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها حتى تظهر لك المخالفات المرورية مثل:

- ان تكون المخالفات المرورية قد ارتكبت داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

- أن تكون بطاقة الهوية سارية وقت البحث.

- أن يتم الإستعلام بجواز سفر سارٍ للمقيمين أو البطاقة السكانية بالنسبة لسكان مملكة البحرين.

وبجانب المنصات الإلكترونية كابشر وسداد وفرت الإدارة العامة للمرور السعودي رقم خاص للاستفسار عن المخالفات المرورية في خطوات سهلة للغاية:

- قم بالاتصال على رقم: 920020405، أو عن طريق الاتصال على رقم: 00966114419622.

- يمكن الاستفسار ايضاً عن طريق الاتصال برقم 989 لمعرفة المخالفات المرورية المرتكبة وبعد الاتصال بهذا الرقم يجب اتباع الخطوات التي سوف تتلقاها عن طريق التعليمات الصوتية.

- الاستعلام عن طريق الرسائل النصية على رقم: 88993، على أن يكون محتوى الرسالة هو رقم الهوية للمواطن أو رقم الإقامة للمقيم.

كانت هذه جميع الخطوات اللازمة المتوفرة على أبشر للاستعلام عن المخالفات المرورية للزائرين والمقيمين عن طريق رقم الهوية أو الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة.