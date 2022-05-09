"الهيئة المستقلة" تدين منع" حماس" إقامة حفل استقبال مرشحي قائمة الشهيد ياسر عرفات الخاصة بانتخابات نقابة المحامين

وطن: طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم" وزارة الداخلية في غزة بتمكين المواطنين دون تمييز من حقهم في ممارسة حرياتهم المكفولة، خاصة حقهم في الاجتماعات الخاصة والعامة، والمشاركة السياسية، والالتزام بالمعايير والضمانات القانونية المحمية بالتشريعات والقوانين الدولية والوطنية، واتخاذ الاجراءات الكفيلة بعدم تكرار هذا الشكل من المنع.

وقالت الهيئة في بيان وصل وطن نسخة عنه انها تتابع البلاغ الذي قدمته دائرة مباحث السياحة والآثار والثقافة التابعة لجهاز الشرطة في قطاع غزة، لإدارة قرية كنعان، منع حفل استقبال للمكتب الحركي للمحامين (التابع لحركة فتح)، والذي كان من المقرر عقده بتاريخ 7/5/2022، لقائمة الشهيد ياسر عرفات، (القائمة الرسمية المسجلة لانتخابات نقابة المحامين المزمع عقدها بتاريخ 15 أيار/مايو الجاري)، والتي تنافس على انتخابات مجلس نقابة المحاميين، الأمر الذي ترتب عليه إلغاء الفعالية.

وقالت الهيئة أن منع الاجتماعات والفعاليات، وخاصة تلك المتعلقة بالنقابات والأحزاب السياسية، انتهاك للحريات الأساسية المكفولة بالقانون الأساسي، وخاصة المادة (26) منه التي تنص على حق الفلسطينيين في المشاركة في الحياة السياسية، وقانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، وخاصة نص المادة الثانية منه، التي تؤكد على حق المواطنين في عقد الاجتماعات العامة بحرية، وعدم جواز المساس بها أو وضع القيود عليها إلا وفقاً للضوابط المنصوص عليها في القانون. كما أن قانون الاجتماعات العامة يتيح عقد الاجتماعات في القاعات والأماكن المغلقة دون الحاجة الى أي إذن مسبق من اية جهة رسمية.