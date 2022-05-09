قائمة عمداء الأسرى تتصاعد

وطن: أيام و أعوام تمضي و أبواب السجن تزداد شدة و صلابة على أبطال دفعوا ضريبة حقهم بالدفاع عن وطنهم المسلوب، 207 أسيرا فلسطينيا مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عاما بشكل متواصل في سجون الاحتلال، حاملين لقب "عمداء الأسرى"، وهذا الرقم مرشح للارتفاع في الايام والاشهر القادمة.

ومن بين هؤلاء الاسرى يوجد (37) أسيراً مضى على اعتقالهم اكثر من25 سنة، حيث يَطلق عليهم مُصطلح "جنرالات الصبر"، منهم (25) أسيراً معتقلين قبل "اوسلو" وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية، وهم ما يُعرفوا بالدفعة الرابعة التي تنصلت حكومة الاحتلال من الافراج عنهم في اطار التفاهمات السياسية برعاية أمريكية عام2013، كما يوجد (17) أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من ثلاثين سنة بشكل متواصل، يطلق عليهم "ايقونات الاسرى، اقدمهم الأسيرين" كريم وماهر يونس" المعتقلان منذ يناير عام 1983.

هذا بالإضافة إلى عشرات آخرين من الأسرى الذين تحرروا في صفقة وفاء الأحرار (شاليط) في أكتوبر2011، ومن ثم أعادت سلطات الاحتلال اعتقالهم عام2014 وأبرزهم الأسير نائل البرغوثي الذي أمضى ما يزيد عن 41 عاما على فترتين.