المعتقل عواودة مستمر في إضرابه حتى انتزاع حريته

وطن: قالت أحلام حداد، محامية المعتقل المضرب عن الطعام خليل عواودة، إنه مستمر في إضرابه حتى انتزاع حريته.

وأضافت حداد عقب لقائها مع المعتقل عواودة، أنه يصر على الاستمرار في إضرابه عن الطعام، حتى إنهاء اعتقاله الإداري، رغم تدهور حالته الصحية.

ويعاني الأسير عواودة (40 عاما) من إذنا غرب الخليل، والمضرب لليوم 68 على التوالي من آلام في الرأس، والمفاصل، وهزال، وإرهاق شديد، وعدم انتظام في نبضات القلب والتنفس، وانخفاض حاد في الوزن ويتقيأ الدم في معظم الأحيان.

وأعادت سلطات الاحتلال المعتقل عواودة من مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي إلى عيادة سجن الرملة رغم تدهور حالته الصحية.

وكانت عائلة المعتقل عواودة طالبت بالتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ حياة ابنهم الأسير خليل الذي يصارع الموت من أجل الحرية.

فيما، يواصل المعتقل رائد ريان (28 عاما)، إضرابه عن الطعام لليوم 33 على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري، ويعاني من آلام في الرأس، والمفاصل، ولا يستطيع المشي ويتنقل على كرسي متحرك.

والأسير عواودة أب لأربع طفلات، واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 27/12/2021، وحولته للاعتقال الإداري بدون أن توجه له أي اتهام، كما اعتقل سابقا في سجون الاحتلال عدة مرات.

وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت ريان في الثالث من تشرين الثاني 2021، وحولته للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، وعند اقتراب انتهاء مدة اعتقاله، تم تجديدها لأربعة أشهر إضافية، ليعلن إضرابه المفتوح عن الطعام، علما أنه معتقل سابق أمضى ما يقارب 21 شهرا رهن الاعتقال الإداري.