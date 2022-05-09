"هيئة الأسرى": 154 قرار اعتقال إداري خلال نيسان الماضي بين قرار جديد وتجديد

وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت (154) أمر اعتقال إداري بحق عدد من الأسرى، لمدد تتراوح ما بين ( شهرين إلى ستة أشهر) قابلة للتجديد عدة مرات، وذلك خلال شهر نيسان الماضي.

وأوضحت الهيئة، ان من بين قرارات الاعتقال الإداري الصادرة (68) أمر جديد، و(86) أمر تجديد.

ولفتت الهيئة، إلى أن الاعتقال الإداري ما هو الا اداة قاسية يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي بحق الاسرى الفلسطينيين، محاولين توجيه التهم الباطلة لهم من أجل التضييق عليهم، وبسبب هذه السياسة العنصرية يخوض الأسرى العديد من المعارك لاسقاطها، من بينهم الأسير خليل عواودة(40) عاماً والذي يخوض معركته مع الأمعاء الخاوية لليوم 68 رفضاً لاعتقاله الإداري، في ظل وضع صحي خطير، حيث تحتجزه سلطات الاحتلال داخل عيادة "سجن الرملة" .

فيما يواصل الاسير رائد ريان(28) عاماً اضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 33 على التوالي، وتحتجزه سلطات الاحتلال بزنازين "عوفر"، بظروف اعتقالية وصحية صعبة.

وفي الوقت ذاته يواصل بقية الأسرى الإداريين برنامجهم النضالي تحت شعار (قرارنا حرية) والمتمثل في مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم (129) على التوالي.